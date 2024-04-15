Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Martta 483 Milyar 842 Milyon Lira, Giderleri 692 Milyar 807 Milyon Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Martta 483 Milyar 842 Milyon Lira, Giderleri 692 Milyar 807 Milyon Lira Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Martta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,7 artarak 483 milyar 842 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 107,4 artışla 692 milyar 807 milyon liraya ulaştı. Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 106 yükselerek 1 trilyon 637 milyar 198 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,9 artarak 2 trilyon 150 milyar 680 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesinde martta 208 milyar 965 milyon lira, ocak-mart döneminde de 513 milyar 482 milyon lira açık oluştu.

15.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:21
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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri martta 483 milyar 842 milyon lira, giderleri 692 milyar 807 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,7 artarak 483 milyar 842 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 107,4 artışla 692 milyar 807 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 106 yükselerek 1 trilyon 637 milyar 198 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,9 artarak 2 trilyon 150 milyar 680 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesinde martta 208 milyar 965 milyon lira, ocak-mart döneminde de 513 milyar 482 milyon lira açık oluştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Martta 483 Milyar 842 Milyon Lira, Giderleri 692 Milyar 807 Milyon Lira Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Martta 483 Milyar 842 Milyon Lira, Giderleri 692 Milyar 807 Milyon Lira Oldu - Son Dakika
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