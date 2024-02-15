Türkiye'nin Ocak Ayı Bütçe Gelirleri 617,2 Milyar Lira, Giderleri 768 Milyar Lira Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Ocak Ayı Bütçe Gelirleri 617,2 Milyar Lira, Giderleri 768 Milyar Lira Oldu

Türkiye\'nin Ocak Ayı Bütçe Gelirleri 617,2 Milyar Lira, Giderleri 768 Milyar Lira Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak ayında 617,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna karşılık bütçe giderleri ise 768 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak ayında bütçe açığı ise 150,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

15.02.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak ayında 617,2 milyar lira, bütçe giderleri 768 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,5 artarak 617 milyar 249 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 139 artışla 767 milyar 968 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 150 milyar 719 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ocak Ayı Bütçe Gelirleri 617,2 Milyar Lira, Giderleri 768 Milyar Lira Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Ocak Ayı Bütçe Gelirleri 617,2 Milyar Lira, Giderleri 768 Milyar Lira Oldu - Son Dakika
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