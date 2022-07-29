Niğde'de buğdayda yaklaşık yüzde 20 verim artışı bekleniyor - Son Dakika
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Niğde'de buğdayda yaklaşık yüzde 20 verim artışı bekleniyor

29.07.2022 12:11
Niğde'de buğdayda yaklaşık yüzde 20 verim artışı bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Niğde'de, bu yıl yaklaşık yüzde 20 artışla 400 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Niğde'de, bu yıl yaklaşık yüzde 20 artışla 400 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor.

Vali Mustafa Koç, merkeze bağlı Ovacık köyünde hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek, bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Biçerdövere binerek buğday hasadı yapan Vali Koç, AA muhabirine, Niğde'nin tarımıyla öne çıkan bir il olduğunu söyledi.

Kentte ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu belirten Koç, buğdayda da bölgesel olarak hasadın devam ettiğini anlattı.

Koç, kentte yaklaşık 1 milyon dekar alanda hububat üretimi yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu alandan yaklaşık 500 bin ton rekolte bekliyoruz. Buğday özelinde konuşacak olursak, bu sene verim çok güzel. Geçen seneye göre yaklaşık yüzde 20'lik artışla bu yıl 400 bin ton buğday rekoltesi bekliyoruz. Fiyatları da çok iyi. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizle de görüştük, fiyattan gayet memnunlar. 7 lira 45 kuruş, fiyat beklentileri gayet iyi karşıladı. Çiftçilerimize kazasız belasız hasat diliyoruz."

Salgın sürecinin tarımın stratejik önemini bir kez daha ortaya çıkardığına dikkati çeken Koç, bundan dolayı kentte üretimi, üretim alanını ve ürün çeşitliliğinin artırılması noktasında çalışmalar yaparak çiftçilere gerekli desteği verdiklerini dile getirdi.

Hububat sahalarının yaklaşık yüzde 50'si sulanabilir arazi

Koç, mevsimin yağışlı geçtiğini ve kentte sulanabilir alanın da fazla olduğuna işaret ederek, "Ekim dikim yapılan hububat sahalarının yaklaşık yüzde 50'si sulanabilir arazi. Mevsim şartlarıyla beraber çiftçilere sunduğumuz sulama imkanının, ürün verimliliği ve rekolte artışındaki önemi büyük." ifadelerini kullandı.

Ovacık köyünde yaklaşık 350 dekar alanda üretim yapan Süleyman Duyar da hasada eşlik eden Vali Koç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Buğday fiyatlarının iyi olduğunu vurgulayan Duyar, "7,3-7,4 lira arasında değişiyor. Ofis, 6,4- 6,5 lira, bin lira da desteği var. Bu sene verim iyi. İnşallah seneye bu tarlaya ayçiçeği ekeceğim ve güzel rekolte bekliyorum. Şimdiden rekolte söylenmez ama üst rekolte bekliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'de buğdayda yaklaşık yüzde 20 verim artışı bekleniyor - Son Dakika

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