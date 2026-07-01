Türkiye'nin Savunma İhracatı NATO Ülkelerine Artıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Savunma İhracatı NATO Ülkelerine Artıyor

01.07.2026 11:57
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Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı, NATO ülkelerine yönelik artış gösterdi; yüzde 47,12 yükseldi.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemde artış gösteriyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, savunma ve havacılık sanayisinin İttifak üyesi ülkelere yönelik ihracatındaki artış dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, ihracat verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ankara'daki tarihi zirveye hazırlanan Türkiye'nin savunma ve havacılıktaki yurt dışı satışlarında son 1 yılda önemli artış yaşandı.

Sektörün bu dönemde toplam ihracatı, önceki döneme göre yüzde 47,12 arttı. 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 aralığında, önceki bir yılda 7 milyar 399 milyon 103 bin dolar olan sektör ihracatı 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara yükseldi.

İhracatın zirvesinde NATO müttefikleri yer aldı

Söz konusu dönemde 178 ülkeye savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirilirken, Türkiye'nin İttifak içindeki stratejik rolünü yansıtan NATO ülkelerine yönelik satışlar ağırlık merkezini oluşturdu.

Ülke bazlı ihracat rakamları incelendiğinde, zirvedeki ilk 3 sırayı NATO müttefikleri paylaştı.

NATO üyesi ülkelere söz konusu dönemde 6 milyar 235 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu tutar, sektörün toplam ihracatının yüzde 57,28'ine ulaştı. Böylece NATO üyelerine yapılan ihracatta son yıllarda yakalanan artış sürdürülmüş oldu.

Savunma sanayisi diplomasisi ihracata katkı sağladı

Sektörün ihracat performansındaki yükselişte, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen uluslararası temaslar, ikili görüşmeler ve savunma sanayisi diplomasisi de önemli rol oynadı.

SSB'nin dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği temaslar, Türk firmalarının yurt dışı pazarlardaki görünürlüğünü artırırken, yeni işbirliklerinin ve ihracat fırsatlarının da önünü açtı.

Bu çerçevede yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin savunma sanayisinde sadece ürün tedarik eden değil, teknoloji geliştiren, ortak üretim modelleri kuran ve müttefikleriyle uzun vadeli işbirlikleri geliştiren bir ülke olarak konumunu güçlendirdi.

Kilogram başına ihracat değeri Türkiye ortalamasının yaklaşık 40 katı

Sektörün ihracatındaki büyüme, ürünlerin yüksek katma değerinde de kendini gösterdi.

Türkiye'nin teknoloji odaklı ihracat hedefleri açısından kritik bir gösterge olan savunma ve havacılık sanayi kilogram başına ihracat değeri 65,16 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracat kilogram değeri ortalamasının 1,62 dolar olduğu dikkate alındığında, savunma ve havacılık sanayisi kilogram başına yaklaşık 40 kat daha yüksek ihracat değeriyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Savunma İhracatı NATO Ülkelerine Artıyor - Son Dakika

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