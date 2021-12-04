Türkiye'nin takım tezgahı ihracatının bu yıl 650 milyon doları bulması bekleniyor

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, sektörün yıl sonu ihracatının 650 milyon dolar civarında olacağını öngördüklerini bildirdi.

Varlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın, bünyesinde kurulu yaklaşık 10 binden fazla takım tezgahıyla ülkenin ihracat payını artırmak ve Türkiye'yi bir sanayi ülkesi yapmak adına durmadan çalıştığını söyledi.

"Sanayinin kalbi" olarak nitelendirilen Bursa'nın taşıdığı üretim potansiyeli gereği bilhassa TİAD üyeleri için ayrıcalıklı olduğunu belirten Varlık, kentin özellikle otomotiv sanayisiyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin takım tezgahı üretiminde geldiği son durumu anlatan Varlık, şöyle konuştu:

"Türkiye'de takım tezgahları üretimi sac işlemeye yönelik yoğunlukta. Talaşlı imalat makineleriyle ilgili sınırlı sayıda firma var. Türkiye sanayi ihtiyacının düşük bir oranını karşılıyor. Sac işlemede ise Türkiye'deki yerli üreticiler, son zamanlarda yaptığı yeni ürünlerle hem Türkiye hem de dünya pazarında söz sahibi olmaya başladılar. Bu çok önemli bir gelişme. Türkiye'de üretilen her şey o konudaki ithalatın önüne geçiyor. Eğer Türkiye'de üretilebiliyorsa bunu alacak firmalar da yerli üretime önem veriyor. Dövizin ülkemizde kalması açısından da çok önemli."

"Sanayide üretim bu makinelerle yapılıyor"

Sektörün ihracat ve üretim rakamlarının her geçen gün iyiye gittiğine işaret eden Varlık, "İlk 3 çeyrek verilerine bakarak yorum yapacak olursak yıl sonu tahminim 600-650 milyon dolar civarında takım tezgahlarıyla ilgili ihracat söz konusu. Takım tezgahlarının Türkiye'deki kullanım değeri ise 1,5 milyar doların üzerinde bir rakama çıkacak gibi gözüküyor. Bu da şu ana kadar takım tezgahları sektöründeki en iyi tüketim değerlerinden biri. Dünyanın pandemiden dolayı yaşadığı kısıtlamaları da düşündüğümüzde ülkemiz açısından önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Varlık, takım tezgahları sektöründe çok büyük rakamların konuşulmadığını dile getirerek, "Bizim vurguladığımız şey, sanayide üretim bu makinelerle yapılıyor. Dolayısıyla 'ne kadarlık makine alındı, ihraç edildi' değil, ne kadarlık makineyle biz ne ürettik. Bu sektörün dolaylı olarak ülke ihracatına etkisi belki 25 kat. Yaklaşık 25 milyar dolar düzeyinde bir ihracatta sanayinin payı var ve bunlar takım tezgahlarıyla üretilen mamuller." değerlendirmesinde bulundu.