Türkiye'nin Temiz Enerji Potansiyeli - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Temiz Enerji Potansiyeli

IEA Başkanı Birol, Türkiye'nin temiz enerji alanında büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

10.11.2024 11:47
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FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, temiz enerji alanında attığı "umut verici" adımlarla Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye'nin, bu alanda çok büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Birol, AA muhabirine, Türkiye'nin geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası'nı değerlendirdi.

Birol, "Türkiye'nin temiz enerjide attığı adımlar son derece güzel ve umut verici. Türkiye, Avrupa'da bu konuda en önde gelen ülkeden biri. Potansiyelimiz çok büyük. Umarım bu hedeflere en yakın zamanda ulaşabiliriz." dedi.

Temiz enerji teknolojilerindeki hızlı büyüme nedeniyle artan rekabet ortamında pozisyon almak isteyen ülkelerin ticari tedbirlere başvuracağını, bu nedenle 2025'in "dünya ticaret savaşlarının başladığı yıl" olmasından kaygı duyduğunu dile getiren Birol, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni enerji teknolojileri giderek dünya ekonomisinin büyük bir parçası oluyor. Bu yeni enerji teknolojilerinde ülkeler önemli bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Bu önemli. Pozisyon almaları iki sayede olabilir. Birincisi kendi üretimini artırmak. Bunlar, temiz enerji teknolojilerinde güneş panelleri, bataryalar, elektrikli araçlar olabilir. Diğeri de kendi ülkelerine daha ucuz olan malların girmesini ticari kurallarla, vergilerle engellemek. Ben her ikisinin de olacağını düşünüyorum. Bunun ülkeler arasında ciddi bir ticari savaşa yol açabileceğini, bundan da dünya ekonomisinin zarar görebileceğini düşünüyorum, eğer doğru bir şekilde yapılmazsa."

Geçen ay açıklanan Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası'nda, mevcut durumda yaklaşık 30 bin megavat olan güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 4 kat artarak 120 bin megavata ulaşması hedefleniyor. Bu doğrultuda iletim altyapısının geliştirilmesini de öngören plana göre, ihtiyaç duyulan toplam yatırım tutarı ise 28 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fatih Birol, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Dünya, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Temiz Enerji Potansiyeli - Son Dakika

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