Türkiye'nin turizm geliri yüzde 11,8 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin turizm geliri yüzde 11,8 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,9'u ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişiye yükseldi. Nisan-haziran döneminde turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 30,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,2 oldu. Turizm gideri ise yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar olarak kaydedildi.

31.07.2024 10:43
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Türkiye'nin turizm geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla, yüzde 11,8 yükselişle 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar olarak kaydedildi.

Turizm gelirinin yüzde 15,9'u ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket turla organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişiye yükseldi. Bu ziyaretçilerin yüzde 14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 69 dolar olduğu görüldü.

Nisan-haziran döneminde turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 30,6, yeme içme harcamalarının payı yüzde 18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12,2 oldu. Paket tur harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5, yeme içme harcamaları yüzde 10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 1,9 artış gösterdi.

Ziyaretçiler Türkiye'ye yüzde 68,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi. İkinci sırada yüzde 19,1 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 5,4 ile "alış veriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 66,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri yüzde 3,9 azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 3 yükselerek 2 milyon 963 bin 788 kişiye ulaşırken, kişi başı ortalama harcama 660 dolar oldu.

Kaynak: AA

Türkiye, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin turizm geliri yüzde 11,8 arttı - Son Dakika

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