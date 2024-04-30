Türkiye\'nin Turizm Geliri Yüzde 5,4 Arttı

Ekonomi

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm İstatistikleri için 2022 yılında gerçekleştirilen revizyonun devamı niteliğindeki 2024 yılı revizyonu ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan günübirlik ziyaretçilere ilişkin verinin kullanımına başlandı. Ziyaretçilerin kullandıkları sınır kapısı türü (deniz, demir, hava, kara) ayrımında hesaplamalar yapılarak örnekleme tasarımı güncellendi. Bunun sonucunda, turizm gelir ve gideri için planlanan revizyonlar tamamlanarak söz konusu revizyon 2012'den 2023'ü kapsayacak şekilde uygulandı.

Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,4 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar olarak kaydedildi.

Turizm gelirinin yüzde 21'i ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon 627 bin doları kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon 174 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 9 milyon 10 bin 90 kişiye çıktı. Ziyaretçilerin yüzde 21,6'sını 1 milyon 942 bin 94 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 64 dolar olduğu görüldü.

Ocak-mart döneminde turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 22,6, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 16,7, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 11,5 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yeme içme harcamaları yüzde 2,8, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 11,8 ve paket tur harcamaları yüzde 19,4 arttı.

Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 46 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 31,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 9,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkeye yüzde 73,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri yüzde 11,3 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 yükselerek 1 milyar 779 milyon 649 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 444 milyon 620 bin dolarını kişisel, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu dönemde yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı yıllık bazda yüzde 18,4 artışla 2 milyon 449 bin 225 kişiye ulaştı. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti.