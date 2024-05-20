Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2024 Mart sonunda eksi 317,6 milyar ABD dolarına ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2024 Mart sonunda eksi 317,6 milyar ABD dolarına ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2024 Mart sonunda eksi 317,6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Bu rakam, 2023 yıl sonunda eksi 284,7 milyar ABD doları olarak kaydedilmişti. Yurt dışı varlıklarında azalış yaşanırken, yükümlülüklerinde ise artış görüldü.

20.05.2024 10:25
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Net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 284,7 milyar ABD doları iken 2024 Mart sonunda eksi 317,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında azalışla 317 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 3,4 oranında artışla 634,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 284,7 milyar ABD doları iken 2024 Mart sonunda eksi 317,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 12,6 oranında azalışla 123,1 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3 oranında artışla 127,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,7 oranında artışla 50,2 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,0 oranında artışla 175,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında artışla 102,8 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 15,4 oranında artışla 34,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 9,5 oranında azalışla 2,4 milyar ABD doları, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,4 artışla 43,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 1 oranında azalarak 356,0 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,2 oranında azalarak 41,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 10,2 oranında artarak 18,8 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında artarak 62,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,4 oranında azalarak 99,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2024 Mart sonunda eksi 317,6 milyar ABD dolarına ulaştı - Son Dakika

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