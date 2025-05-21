Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 270,1 Milyar USD

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Mart ayı itibarıyla eksi 270,1 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Mart ayı itibarıyla eksi 270,1 milyar ABD doları oldu.

Mart ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyrek sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 377,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 2,1 oranında azalışla 648,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 25,2 milyar ABD doları azalarak eksi 270,1 milyar ABD doları oldu.

Bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,6 oranında artarak 44,8 milyar ABD doları oldu. Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,0 oranında artarak 73,3 milyar ABD doları, portföy yatırımları kalemi yüzde 6,8 artarak 4,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 5,7 oranında artarak 143,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar kalemi yüzde 0,9 oranında artarak 156,5 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası'nın mevduat yükümlülükleri yüzde 13,3 oranında azalışla 30,1 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2024 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında azalışla 165,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 3,6 oranında azalarak 120,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,1 oranında artarak 362,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL