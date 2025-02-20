Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 294,7 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 294,7 Milyar Dolar

TCMB, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu'nun Aralık 2024 itibarıyla eksi 294,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.

20.02.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla eksi 294,7 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Aralık ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Aralık 2024 Menkul Kıymet İstatistikleri'ne uyum ve yeni veri kaynaklarının veri derleme sürecine entegrasyonu kapsamında, yurt içi yerleşik sektörler tarafından yurt dışı piyasalarda ihraç edilen borçlanma senetlerine ilişkin olarak revizyon yapıldı.

Buna göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla eksi 294,7 milyar ABD Doları oldu.

Aralık ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında artışla 366,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,3 oranında azalışla 660,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 13,3 milyar ABD doları azalarak eksi 294,7 milyar ABD doları oldu.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 6,9 oranında azalarak 4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,5 oranında artarak 71,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalarak 135,9 milyar ABD doları ve rezerv varlıklar kalemi yüzde 2,0 oranında artarak 155,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 4,4 oranında azalışla 47,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar/krediler/diğer sektörler kalemi, yapılan yıl sonu çalışmaları çerçevesinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu stokunda gerçekleşen güncellemelerin etkisiyle, 2024 yılı 3'üncü çeyrek döneminde 5,6 milyar ABD doları tutarında güncellendi.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa karşın döviz kurlarındaki artışın ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 oranında azalışla 181,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 1,8 oranında artarak 124,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,8 oranında azalarak 354,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası'nın mevduat yükümlülükleri yüzde 9,4 oranında azalışla 34,8 milyar ABD doları oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 294,7 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:16:30. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 294,7 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.