Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 341,7 Milyar Dolar
Ekonomi

Türkiye'nin Yatırım Pozisyonu Eksi 341,7 Milyar Dolar

20.10.2025 10:35
TCMB'ye göre Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Ağustos 2025'te eksi 341,7 milyar USD.

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla eksi 341,7 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ağustos ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu Ağustos ayı itibarıyla eksi 341,7 milyar ABD doları oldu. Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 2,2 oranında artışla 386,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,8 oranında artışla 728,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar 9,1 milyar ABD doları artarak 178.4 milyar ABD doları ile tarihsel olarak en yüksek değere ulaştı.

Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 oranında artarak 71,6 milyar ABD doları olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,2 oranında azalarak 132,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2,6 oranında azalarak 39,8 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet'in DİBS yükümlülükleri yüzde 8,9 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle, 2025 yılı Temmuz ayına göre yüzde 1,2 oranında artışla 223,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 1,6 oranında artarak 127,9 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,4 oranında artarak 377,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Finans, Usd

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.