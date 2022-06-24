Türkiye'nin yeni nesil hava araçlarına akademik destek - Son Dakika
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Türkiye'nin yeni nesil hava araçlarına akademik destek

24.06.2022 14:16

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak, Hürjet gibi özgün ve yeni nesil hava aracı projeleri doktora çalışmalarıyla desteklenecek.

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak, Hürjet gibi özgün ve yeni nesil hava aracı projeleri doktora çalışmalarıyla desteklenecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yüksek öğretim alanında iş birliği protokolü imzalandı. Şirket tesislerindeki imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve çok sayıda rektör katıldı.

Kotil, törende yaptığı konuşmada, şirketin imalat sanayisindeki yeteneğiyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını söyledi.

Şirket bünyesinde 5 biner mühendis ve teknisyen bulunduğunu, bu sayıların 2028'de 10 binlere çıkacağını dile getiren Kotil, "Üniversiteler bizim için çalışıyor, biz de burada yaptıklarımızı gençlere açmak istiyoruz." dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinde yeni dönem başlıyor

YÖK Başkanı Özvar da üniversite-sanayi iş birliğiyle Türkiye'nin yerli ve milli sanayi hamlesine güçlü destek verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda gerek hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldikleri mevzuat çalışmaları gerekse hayata geçirecekleri projelerle yeni bir sürece girileceğine inandıklarını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde bu alandaki tüm çalışmalarımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Önümüzdeki dönem, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da verdikleri destekle, üniversitelerimizin sanayinin, sanayinin de üniversitelerimizin içinde olacağı, üniversite-sanayi iş birliğinde yeni bir aşamaya geçeceğimiz çok farklı bir dönem olacak. Bunun işaretlerini bugünden itibaren görmüş oluyorsunuz. TUSAŞ gibi yerli ve milli üretim hamlemizin öncü kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarımız arasında özlemini duyduğumuz iş birlikleri gerçekleştiriliyor. Bundan hem üniversitelerimiz hem diğer kurumlarımız ama her şeyden önemlisi ülkemiz kazançlı çıkıyor."

Malzemeden yazılıma birçok alanda destek

İmzalanan protokolün, YÖK şemsiyesi altında, yükseköğretim kurumlarıyla TUSAŞ arasında gelecek dönemde gerçekleştirilecek kapsamlı iş birliğinin ilk adımı olacağını belirten Özvar, yerli ve milli sanayi hamlesine daha fazla katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyacaklarına dikkati çekti.

Özvar, protokol kapsamında, YÖK ile TUSAŞ arasındaki iş birliğinin artırılacağını, üniversitelerde doktora yapan öğrencilerin TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası Kazanım Planı'nda yer alan çalışma konuları ve şirketin stratejik önceliklerine göre belirlenen tez konularında çalışmalarının destekleneceğini, şirket imkan ve kabiliyetleri kullanılarak sanayi problemlerinin çözümüne katkı sağlanacağını aktardı.

Bilimsel Araştırma Programı kapsamında 200 doktora öğrencisine burs sağlanacağını bildiren Özvar, "Önümüzdeki dönemde YÖK ve TUSAŞ, ortak araştırma ve geliştirme projeleri yapma adına birbirleriyle etkili bir koordinasyon halinde olacaktır. Ayrıca bu amaçla ortak çalışma grupları da yakında oluşturulacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü YÖK Başkanı Özvar ve TUSAŞ Genel Müdürü Kotil tarafından imzalandı.

TUSAŞ bünyesinde oluşturulan Bilimsel Araştırma Programı (LIFT UP++) ile malzeme biliminden mekanik konulara, yazılımdan yeni nesil hava aracı geliştirilmesine birçok alanda havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak tez çalışmaları desteklenecek.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin yeni nesil hava araçlarına akademik destek - Son Dakika

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