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Ekonomi

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri açıklandı

Türkiye\'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri açıklandı

Türkiye'nin mart sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 317 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 634,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Net UYP eksi 317,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Rezerv varlıkları azalırken, diğer yatırımlar ve doğrudan yatırımlar artış gösterdi. Portföy yatırımları ise 102,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

20.05.2024 10:39
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Türkiye'nin mart sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 317 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 634,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Mart 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azalışla 317 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,4 artışla 634,7 milyar dolar oldu. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, martta eksi 317,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2023 sonunda eksi 284,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv varlıklar kalemi martta 2023 sonuna göre yüzde 12,6 azalışla 123,1 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 3 yükselişle 127,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 7,7 artarak 50,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 11 artışla 175,9 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları 102,8 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları, mart sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,2 artarak 102,8 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 15,4 yükselişle 34,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senetleri stoku yüzde 9,5 azalışla 2,4 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 1,4 artışla 43,1 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar, ilgili dönemde yüzde 1 azalışla 356 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 3,2 azalarak 41,8 milyar dolara inerken, TL mevduatı da yüzde 10,2 artarak 18,8 milyar dolara çıktı.

Bankaların kredi stoku yüzde 0,7 artarak 62,9 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,4 azalarak 99,7 milyar dolar oldu.

Kaynak: AA

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