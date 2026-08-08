Türkiye, Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Türkiye, Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda Başarı Elde Etti

Türkiye, Nükleer Bilim Olimpiyatı\'nda Başarı Elde Etti
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Türkiye, ilk kez katıldığı INSO'da bir altın ve üç bronz madalya kazanarak uluslararası başarı elde etti.

Türkiye ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda (INSO) tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek bir altın ve üç bronz madalya kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, nükleer bilim ve teknoloji eğitiminde küresel işbirliğini güçlendirmek amacıyla lise öğrencileri arasında düzenlenen INSO'da Türkiye önemli başarı elde etti.

Bu yıl üçüncüsü 2-9 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen INSO 2026'ya, aralarında Çin, Japonya, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 19 ülkeden 120 yarışmacı katıldı.

Olimpiyatta Türkiye'yi Ayaz Büyükterzi, Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan temsil etti.

Türkiye, ilk kez katıldığı organizasyonda tüm yarışmacılarıyla dereceye girdi. Ayaz Büyükterzi, genel sıralamada ilk üçte yer alarak altın madalya kazanırken, Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat takımına TENMAK desteği

Türkiye'nin INSO 2026 hazırlık süreci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) koordinasyonunda yürütüldü.

Türkiye'yi temsil edecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla iki aşamalı sınav düzenlendi. Öğrencilere her sınav öncesinde TENMAK uzmanları ve akademisyenler tarafından hazırlık eğitimleri verildi.

İki aşamalı sınavın ardından belirlenen olimpiyat takımı, İstanbul'da yüz yüze teorik, Ankara'da ise uygulamalı eğitim aldı. TENMAK uzmanları ve akademisyenlerin katkısıyla gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin nükleer bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elde edilen başarıya ilişkin, "Bu tarihi başarı, gençlerimizin nükleer bilimlerdeki yetkinliğini, Türkiye'nin güçlü insan kaynağı potansiyelini ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da Türkiye'nin olimpiyata ilk kez katılarak uluslararası arenaya güçlü bir giriş yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez katılan Türkiye, bir altın ve üç bronz madalya kazanarak uluslararası arenaya güçlü bir giriş yaptı. Ayaz Büyükterzi, genel sıralamada ilk üçte yer alarak altın madalyaya uzandı. Mert Karan, Barış Canbolat ve Ömer Akhan katıldıkları branşlarda bronz madalyaların sahibi oldu. Bu tarihi başarı, gençlerimizin nükleer bilimlerdeki yetkinliğini, Türkiye'nin güçlü insan kaynağı potansiyelini ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın himayesinde, TENMAK koordinasyonunda yürütülen kapsamlı hazırlıkların ardından gelen bu başarı hepimizin gururu."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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