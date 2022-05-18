Türkiye Ocak-Nisanda ABD'ye Otomotiv İhracatını Yüzde 34 Artırdı

Türkiye'nin, bu yıl ocak-nisan döneminde ABD'ye yaptığı otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 545 milyon dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gezi düzenledi. OİB öncülüğünde ABD'nin Michigan eyaletine 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna Türkiye'den 19 otomotiv firması katıldı.

TÜRK OTOMOTİV FİRMALARI, ABD'Lİ İTHALATÇI VE TOPTANCI FİRMALARLA GÖRÜŞTÜ

Organizasyonda Türk ve Amerikan otomotiv firmaları, otomotivde karşılıklı iş birliği imkanları ve ticaretin artırılmasına yönelik önemli toplantılar gerçekleştirdi. 5 gün süren gezi programı sırasında, Türk otomotiv firmalarının temsilcileri, ABD'li ithalatçı ve toptancı firmaların satın alma yetkilileri ile ikili görüşmeler yaptı.

HEYET FİRMALARI ZİYARET ETTİ

Türk heyeti, gezi kapsamında General Motors'un Detroit'teki merkezini ziyaret etti. General Motors üst düzey yöneticilerine sunum yapan heyet, tesisleri de gezdi. Türk otomotiv heyeti, ayrıca İllinois Ticaret Bürosu ve Detroit Bölgesel Partnerlik Ajansı ile bir araya gelerek bilgilendirme sunumu da yaptı. Heyet gezisinde firmalar, Autozone, Manfield, Auto Value Dearborn Heights firmalarını da ziyaret etti.

OİB ziyaret hakkında bilgilerin ardından ABD'ye yapılan ihracat hakkında verileri paylaştı. OİB'in verileri şöyle:

ABD'YE OTOMOTİV İHRACATI GEÇEN YIL 1,2 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye'nin ABD'ye geçen yıl kaydettiği otomotiv ihracatı bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 30 artışla 1,2 milyar dolar oldu. ABD'nin Türk otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

GEÇEN AY ABD'YE OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 92 ARTTI

Türk otomotiv sektörünün nisan ayında ABD'ye ihracatı bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 92 gibi yüksek bir oranda arttı. Geçen ay dünyanın dev pazarı, Türk otomotiv ihracatından ise yüzde 7 pay aldı. ABD'ye nisan ayındaki ihracat artışında tedarik endüstrisinin payı etkili oldu. Otomotivin en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin geçen ay ABD'ye ihracatı yüzde 85 oranında arttı.

ABD'YE İHRACAT 545 MİLYON DOLAR OLDU

Türkiye otomotiv endüstrisinin ABD'ye bu yıl ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 545 milyon dolar oldu.