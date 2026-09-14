Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı

Suriye\'nin kalkınması için Halep\'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Politikaları Kongresi, 12 ülkeden 80 uzman ve yetkiliyi bir araya getirdi. Suriye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik yol haritasının ele alındığı kongrede, Türkiye ile geliştirilecek ortak projelerin yeniden inşa sürecindeki önemine vurgu yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Politikaları Kongresi, 14-15 Eylül 2026 tarihlerinde Suriye’nin Halep kentinde gerçekleştirildi. 12 ülkeden 80 uzman ve yetkilinin bir araya geldiği kongrede, Suriye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik yol haritası ele alınarak Türkiye ile geliştirilecek ortak projelerin önemine dikkat çekildi.

AKADEMİ, BÜROKRASİ VE İŞ DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM

Gaziantep Üniversitesi El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan ve ekibinden Dr. Salih Muvakkıt, Dr. Öğr. Üyesi Suat Muvakkıt ile Dr. Öğr. Üyesi Hijam Abdulvahhap tarafından organize edilen kongre, her iki ülkeden önemli isimleri buluşturdu.

Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı

Etkinliğe; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Doğan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu yetkilileri, Halep Ticaret Odası Başkanı Said Şeyh El Kar, Halep Mal Müdürü Abdullah Razzouk ve Halep Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Abdülaziz Doğim katıldı. Akademik düzeyde ise Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Hakkı Mümin Ay ve Prof. Dr. Adnan Söylemez, Samsun Üniversitesinden Prof. Dr. Selahattin Kaynak ile Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Mete ve Prof. Dr. Yusuf Bozgeyik bildiri ve sunumlarıyla katkı sağladı. Programa ayrıca çok sayıda iş insanı ve sivil toplum temsilcisi de iştirak etti.

Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı

"TÜRKİYE İLE ORTAK PROJELER SORUNLARI HAFİFLETECEK"

Bölgesel krizlerin gölgesinde gerçekleştirilen zirvede katılımcılar, Suriye’nin ekonomik, kurumsal ve sosyal gelişimine dair kapsamlı bir yol haritası çizerek çeşitli çözüm önerilerinde bulundu. Kongrenin sonuç değerlendirmesinde, Türkiye ile Suriye arasında geliştirilecek güçlü bir iş birliğinin altı çizildi. Hazırlanan projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Suriye halkının yaşadığı mevcut sorunların hafifleyeceği ve ülkenin yeniden inşası sürecinde gerekli kurumsal adımların hızlanacağı vurgulandı.

Gaziantep Üniversitesi, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor

14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
14:12
Vay be Icardi Yine dört ayak üstüne düştü
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü
13:59
Acun Ilıcalı’nın bir takımı daha var Puan durumuna bakanlar “Bu kadar da olmaz“ diyor
Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar "Bu kadar da olmaz" diyor
13:50
Acun Ilıcalı’nın yıllar önce işaret ettiği ismin yaptıkları inanılır gibi değil
Acun Ilıcalı'nın yıllar önce işaret ettiği ismin yaptıkları inanılır gibi değil
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:32
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 14:53:36. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement