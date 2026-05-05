Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin'den Turizm Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin'den Turizm Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması

05.05.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Destek mekanizmalarının daha dengeli ve segment bazlı kurgulanmasının sektörümüzün sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması açısından kritik olduğuna inanıyoruz" - "Bu düzenlemenin, özellikle maliyet baskısının yüksek olduğu bu dönemde sektörümüze sağlanan daha dengeli ve adaletli desteklerden biri olduğunu düşünüyoruz"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, hayata geçirilen 60 milyar liralık Turizm Destek Paketi'nin sektörün finansal dayanıklılığını güçlendiren vizyoner adım olduğunu belirterek, "Destek mekanizmalarının daha dengeli ve segment bazlı kurgulanmasının sektörümüzün sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması açısından kritik olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Eresin, yaptığı yazılı açıklamada, turizm sektörünün küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin en stratejik alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Küresel jeopolitik gerilimlerin gölgesinde özellikle son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin etkilerinin herkes tarafından hissedildiğini aktaran Eresin, bu sürecin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte ekonomik dengeleri de ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Eresin, uluslararası koşullardan kaynaklı zorlu bir dönemden geçilen bu süreçte atılan her yapıcı adımın turizm sektörü açısından ayrı önem taşıdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 60 milyar liralık Turizm Destek Paketi'ni, sektörümüzün finansal dayanıklılığını güçlendiren son derece önemli ve vizyoner bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçenlere sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Destek mekanizmalarının daha dengeli ve segment bazlı kurgulanmasının sektörümüzün sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması açısından kritik olduğuna inanıyoruz. Özellikle şehir otelleri gibi farklı dinamiklere sahip işletmeler için maliyet yapısını doğrudan dengeleyen, daha adaletli çözümlerin ön plana çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Bugün atılacak adımların yalnızca mevcut süreci yönetmekle kalmayıp Türkiye turizminin önümüzdeki 10 yılını da şekillendireceğine, istihdamın korunması ve işletmelerimizin finansal sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacağına inanıyoruz."

"Bu düzenlemenin sektörümüze sağlanan dengeli ve adaletli desteklerden biri olduğunu düşünüyoruz"

TÜROB Başkanı Eresin, konaklama vergisinin yüzde 2'den yüzde 1'e indirilmesini son derece memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu düzenlemenin işletmelerin maliyet yükünü hafifleteceğini, istihdamın korunmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Eresin, turizmin Türkiye için stratejik bir sektör olduğunu, atılan bu adımların sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sağlayacağına vurgu yaparak, "Bu düzenlemenin, özellikle maliyet baskısının yüksek olduğu bu dönemde sektörümüze sağlanan daha dengeli ve adaletli desteklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte hayata geçirilmesini beklediğimiz benzer düzenlemelerin sektörümüze önemli moral ve motivasyon sağlayacağına inanıyor, turizm sektörüne yönelik ilave desteklerin de önümüzdeki dönemde devreye alınmasını bekliyoruz. Söz konusu desteklerin turizm hedeflerimize ulaşmamızda ve istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli katkı sunacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Gelecek döneme ilişkin en önemli beklentilerinden birinin konaklama vergisinin uluslararası örneklerde olduğu gibi maktu hale getirilmesi ve doğrudan konaklayan misafir tarafından ödenebilmesinin sağlanması olduğunu kaydeden Eresin, bu yönde atılacak bir adımın sektörün rekabet gücünü artıracağına inandıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin'den Turizm Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:18:43. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Eresin'den Turizm Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.