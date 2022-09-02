Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 daraldı - Son Dakika
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 daraldı

02.09.2022 09:58

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 oranında azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 354 bin 543 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2 azalarak 103 bin 903 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Ağustos ayında yüzde 17,3, otomobil pazarı yüzde 21,3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,3 oranında azaldı. 2022 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ağustos ayına göre yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet oldu. 2022 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 azalarak 13 bin 106 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,2 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,1 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 9,2 azaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 daraldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 daraldı - Son Dakika
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