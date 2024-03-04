Türkiye genelinde otomotiv satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu ve tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırdı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) şubat ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde 105 bin 990 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.
Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 112,6 artış gösterdi.
Otomotiv pazarı ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 40,6 artarak 185 bin 691 adet olarak gerçekleşti.
İlk 2 ayda C segmenti ve SUV otomobiller öne çıktı
Yılın ilk 2 ayında segmentlere göre incelendiğinde pazarın yüzde 88,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85 bin 263 adetle yüzde 58,3, B segmentiler ise 44 bin 198 adetle yüzde 30,2 pay aldı.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 74 bib 143 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 29,7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, yüzde 17,8 pay ve 26 bin 51 satışla H/B otomobiller takip etti.
Otomatik otomobiller tercih edildi
Ocak-şubat döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,9'unu benzinli, yüzde 14,8'ini hibrit, yüzde 10,9'unu dizel, yüzde 6,7'sini elektrikli, yüzde 0,8'ini ise otogazlı otomobiller oluşturdu. Otomobil satışlarının yüzde 77,8'i 1600cc altındaki araçlardan oluştu.
Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,1, manuel şanzımanlı otomobiller ise yüzde 10,9 pay aldı.
Hafif ticaride van gövde birinci oldu
Ocak-şubat döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi araçlar yüzde 73,1 payla birinci olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12,7'lik payla ikinci sırada yer aldı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Otomotiv Satışları Şubat Ayında Rekor Kırdı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Tarımsal Üretim Planlaması' kapsamında Bilecik'te bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretim planlaması amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Tarım ve Orman Müdürü, üniversite öğretim görevlileri ve diğer ilgili kişiler katıldı. Teknik komite, 2025-2027 yılları için tarımsal üretim hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak Buca Onat Tüneli çalışmalarını yerinde inceledi. Yüzde 65'i tamamlanan tünelin 2025'te ulaşıma açılacağını kaydeden Başkan Soyer, 'Çok titiz bir çalışma yapılıyor. İzmir'in geleceğini kurtaracak 2,3 milyar liralık çok önemli bir yatırım hayata geçiriliyor' dedi.
Afyonkarahisar'da bir üniversite öğrencisi, cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekildiğini fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, parayı kripto borsasına aktardığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantepli halı ihracatçıları, Hindistan'ın başkenti Delhi'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. GAHİB Başkanvekili Adem Beğendi, Hindistan'ın sadece halı sektörü için değil birçok sektör için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Tarım'ın veteriner hekimleri, hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere kontrol, test, aşılama ve küpeleme çalışmalarına devam ederek ilçedeki üreticilere destek sağlıyor. Sahada tam gün hizmet veren ekipler, salgın hastalıklarla mücadele, işletme kontrolleri, hayvan hareketlerinin önlenmesi ve kuduz aşısı gibi çalışmaları yürütüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Berberler ve Kuaförler Odası Buluşması'na katılarak, berber esnafı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Biz biriz, beraberiz. Gece, gündüz demedik, sizler için koşturduk, koşturuyoruz' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?