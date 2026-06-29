Türkiye Pavilyonu BIO 2026\'da Tanıtıldı

Biyoteknoloji Vadisi ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğinde kurulan Türkiye Pavilyonu, ABD'nin San Diego kentinde düzenlenen BIO International Convention 2026'da sektör temsilcileriyle buluştu.

Biyoteknoloji Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni bilim, teknoloji ve üretim üssü konumundaki vadinin kurduğu pavilyonda VSY Biyoteknoloji, Atabay İlaç ve Boğaziçi Üniversitesi Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezi de yer aldı.

Fuarda, Türkiye'nin biyoteknoloji vizyonu, yatırım potansiyeli, üretim kapasitesi ve büyüyen ekosistemi uluslararası paydaşlara tanıtıldı.

Fuar kapsamında San Diego'da bulunan Hall of Nations'ta "Biyoteknoloji Vadisi Türkiye Pavilyonu Networking Etkinliği" ve "Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. Kuruluş Yılı Resepsiyonu" da düzenlendi.

Söz konusu etkinliklere Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş ile yönetim kurulu üyeleri, sektör profesyonelleri, dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcılar, girişimciler, araştırmacılar ve sektör liderleri katıldı.

"Biyoteknoloji küresel rekabet gücünde stratejik rol üstleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varlıbaş, biyoteknolojinin ülkelerin ekonomik kalkınmasında, teknolojik bağımsızlığında ve küresel rekabet gücünde stratejik rol üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin güçlü insan kaynağı, gelişen AR-GE altyapısı, üretim kapasitesi ve girişimcilik ekosistemiyle dönüşümün önemli aktörlerinden biri olma yolunda kararlı adımlar attığını aktaran Varlıbaş, "BIO International Convention kapsamında kurduğumuz Türkiye Pavilyonu ile yalnızca kurumlarımızı ve şirketlerimizi değil, aynı zamanda ülkemizin biyoteknoloji alanındaki uzun vadeli vizyonunu da dünyaya anlatma fırsatı bulduk. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar, araştırmacılar ve sektör temsilcileri nezdinde giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Varlıbaş, hedeflerinin araştırma, geliştirme, üretim ve ticarileştirme süreçlerini aynı ekosistem içerisinde buluşturarak, Türkiye'yi bölgesinin lider biyoteknoloji merkezi haline getirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kamu, üniversite, özel sektör ve girişimcilik ekosistemini aynı çatı altında bir araya getiren modelimizle yalnızca ülkemiz için değil, küresel biyoteknoloji ekosistemi için de değer üreten bir merkez inşa ediyoruz. San Diego'da gerçekleştirdiğimiz temaslar ve kurduğumuz işbirlikleri, Türkiye'nin biyoteknoloji alanında uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşacağına olan inancımızı pekiştirdi."

Bekir Polat da Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, araştırma kapasitesi, dijital ekosistemi ve yüksek nitelikli insan kaynağı sayesinde sağlık inovasyonu alanında yüksek katma değerli yatırımlar için tercih edilen bir destinasyon olma hedefini vurguladı.

Polat ayrıca, Türkiye'nin dört saatlik uçuş mesafesinde yer alan 1,3 milyar tüketiciye ve 32,1 trilyon doları büyüklüğündeki bir pazara erişim sağlayan stratejik bağlantı avantajına dikkati çekti.

Salim Arda Ermut da Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımları çekmeye yönelik uzun vadeli stratejik vizyona sahip olduğunu kaydetti.