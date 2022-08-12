Buna göre, TPAO'ya, Siirt ve Şırnak sınırlarında kalan 15 bin 347 hektarlık saha ile Şanlıurfa'daki 5 bin 14 hektarlık sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika

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