TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika
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TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi

12.08.2022 09:53

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Siirt ve Şırnak sınırlarında kalan 15 bin 347 hektarlık saha ile Şanlıurfa'daki 5 bin 14 hektarlık sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi - Son Dakika
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