Türkiye-Portekiz İşbirliği Toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Lizbon'da, iki ülke iş insanlarını bir araya getiren yuvarlak masa toplantısına başkanlık ettiklerini belirterek, "İş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini kapsamlı şekilde değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Portekiz Ticaret ve Yatırım Ajansının (AICEP) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Portekiz Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na, Bakan Rangel ile başkanlık ettiklerini bildiren Bolat, iki ülke arasındaki güçlü ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkileri bir kez daha pekiştirmiş olduklarına değindi.

Bolat, ikili ticaret hacminin geçen yıl tarihinin en yüksek seviyesi olan 3,7 milyar dolara ulaşmasının, Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilerin geldiği düzeyi açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Söz konusu yuvarlak masa toplantısında ele alınan konulara değinen Bolat, "Bakan Rangel ile ulaştırma, lojistik, bilişim teknolojileri, müteahhitlik, mühendislik, dayanıklı ev aletleri, gemi, yat yapımı ve imalat gibi farklı sektörlerden 50'yi aşkın Türk ve Portekiz iş insanlarıyla bir araya gelerek, iş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve hedeflerini kapsamlı şekilde değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bolat, ayrıca DEİK ile AICEP, Porto Ticaret Odası (AEP) ve Unicorn Factory Lisboa arasında işbirliği mutabakat zabıtlarının imzalanmasından memnuniyet duyduklarına değinerek, ilgili toplantının Türk ve Portekizli şirketler arasında yeni iş bağlantılarının kurulmasına ve yatırım fırsatları doğurmasına vesile olmasını temenni etti.

"Müteahhitlik sektöründe atılabilecek işbirliği adımlarını ele aldık"

Lizbon ziyaretinde Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile görüştüklerini belirten Bolat, Luz ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörlerinde, ilerleyen süreçte atılabilecek işbirliği adımlarını etraflıca ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, Portekiz hükümetinin ilerleyen yıllarda yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konutlar ve haberleşme yatırımlarında, Türk firmalarının aktif rol alması beklentisini de Bakan Luz'a aktardıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Luz ile yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün önde gelen temsilcilerinin, Portekizli muhatap kamu kurum ve finans kuruluşları ve firmalarla bir araya getirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti paylaştık. Kendisine organizasyon sürecinde sağladığı değerli katkıları ve desteği için teşekkürlerimizi ilettik. Küresel ölçekte üstlendiği projelerde edindiği tecrübe ve kapasitesiyle öne çıkan ve 138 ülkede toplam 12 bin 838 projeyle yaklaşık 559 milyar dolara ulaşan Türk yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün Portekiz hükümetinin 'Portos 5+Stratejisi' kapsamında gerçekleştireceği projelerde güvenilir ortaklar olabileceğine inanıyoruz."

"Portekiz'in Avrupa'daki önde gelen potansiyel pazarlardan olduğunu teyit ettik"

Bakan Bolat, Portekiz Altyapı ve Konut Bakan Yardımcısı Hugo Espirito Santo ile de Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) katkılarıyla düzenlenen Türkiye-Portekiz Müteahhitlik Hizmetleri Yuvarlak Masa Toplantısı'na başkanlık ettiklerini belirtti.

Bu toplantıda ise ilerleyen dönemde Portekiz'de hayata geçirilmesi planlanan liman, havalimanı, köprü, tünel, konut, metro, diğer altyapı ve üstyapı projelerinde, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörünün üstlenebileceği rol ve potansiyel işbirliği alanlarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerine işaret eden Bolat, sektör açısından Portekiz'in, Avrupa'daki önde gelen potansiyel pazarlardan biri olduğunu bir kez daha teyit ettiklerini kaydetti.