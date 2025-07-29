Türkiye Rüzgar Enerjisinde Avrupa'nın Gözdesi

FİRDEVS YÜKSEL/HANDAN KAZANCI - Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope'un Üst Yöneticisi Giles Dickson, Türkiye'nin rüzgar enerjisi tedarik zincirinin Avrupa için büyük önem taşıdığını belirterek, "Avrupa, Türk sanayisinin bu alandaki kritik rolünün farkında ve Türkiye'yi geniş rüzgar enerjisi tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor." dedi.

Yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü görevini yıl sonunda bırakmaya hazırlanan Dickson, AA muhabirine, Türkiye'nin rüzgar enerjisi performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dickson, Türkiye'nin, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 11'ini rüzgar enerjisinden karşıladığını ve bu oranı daha da artırma potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) sistemini 'istikrarlı bir kapasite planlama aracı' olarak nitelendiren Dickson, "YEKA, yerli katkı kuralı sayesinde Türkiye'nin rüzgar tedarik zinciri açısından da çok önemli. Bu sistem, yerli üreticilere yönelik siparişler ve hacim konusunda öngörülebilirlik sağlıyor." ifadesini kullandı.

Dickson, depolamalı rüzgar enerjisi çalışmalarının ise sektörün geleceği açısından kritik rol oynayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisi tedarik zincirindeki konumuna değinen Dickson, "Türkiye'nin güçlü bir rüzgar enerjisi tedarik zinciri var ve bu yalnızca Türkiye değil, Avrupa için de büyük önem taşıyor. Türkiye'de üretilen ekipmanların yüzde 70'i ihraç ediliyor ve ağırlıklı olarak Avrupa'ya gidiyor. Avrupa, Türk sanayisinin bu alandaki kritik rolünün farkında ve Türkiye'yi geniş rüzgar enerjisi tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Deniz üstü rüzgar enerjisi Türkiye için doğal bir gelişim"

Dickson, deniz üstü rüzgar enerjisinde büyük potansiyele sahip Türkiye'de 5 gigavatlık kurulu güç hedefinin ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak, "Bu, Türkiye için doğal bir gelişim. Elektriğinin yüzde 11,5'ini karasal rüzgardan sağlayan bir ülkenin denize türbin dikmeye başlaması mantıklı bir ilerleme. Türkiye'de rüzgar hızı ve deniz tabanı koşulları da buna uygun." dedi.

Türk sanayisinin de bu geçişi destekleyebilecek kapasitede olduğunu dile getiren Dickson, bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanlık ve yeteneğin Türkiye'de mevcut olduğunu söyledi.

"Rüzgar enerjisinde güçlü bir kararlılık"

Dickson, Türkiye'deki hükümet yetkilileriyle görüşmelerinde rüzgar enerjisine yönelik güçlü bir kararlılık gördüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Rüzgarın, Türkiye'nin enerji güvenliği açısından öneminin farkındalar. Uygun maliyetli enerji kaynağı olarak vatandaşların elektrik faturalarına katkı sağladığının bilincindeler. Rüzgar enerjisinden yararlanmak isteyen çok sayıda sanayi ve kurumsal tüketicinin bulunduğunu biliyorlar. Rüzgar sanayisinin Türkiye'nin dört bir yanına istihdam, büyüme ve yatırım getirdiğini de anlıyorlar. Bu gerçekten olumlu bir tablo. Tüm bunlar, sektör açısından son derece cesaret verici."

Türkiye'de rüzgar enerjisinin daha da yaygınlaştırılmasına yönelik devlet desteğine de değinen Dickson, "Bu kaynak, Türkiye'nin enerji güvenliğini artırma hedefinin temel bir parçası olarak görülüyor ve bu da ulusal güvenlikle doğrudan bağlantılı." ifadesini kullandı.

İzin süreçleri ve şebeke altyapısına vurgu

AB'nin rüzgar enerjisi yatırımlarında izin süreçlerini hızlandırmak için yasalar çıkardığını ve bazı üyelerin bu yasal düzenlemeleri uygulamaya başladığını söyleyen Dickson, "Bu düzenlemeler büyük etki yaratıyor. Bu yasayı ilk uygulayan Almanya, 5 yıl öncesine göre 7 kat daha fazla rüzgar projesine izin veriyor. Bu, gerçek bir dönüm noktası." diye konuştu.

Dickson, izin süreçlerinin hızlandırılmasının yanı sıra elektrik iletim şebekesinin güçlendirilmesi ve ekipman tedarik zincirinin yerli olarak sağlanmasının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Görev süresi yakında sona erecek olan Dickson, Türkiye'ye son mesajının ne olacağı sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu iyi işi sürdürün. Rüzgarın Türkiye enerji sistemi ve ekonomisi açısından kritik rolünü anlatmaya devam edin. Yıllar içinde kurduğunuz mükemmel tedarik zincirini koruyun. Bu büyük bir değer ve güçlü biçimde desteklenmesi gerekiyor."

Avrupa'da kara ve deniz üstü rüzgar enerjisinin yaygınlaşmasında ve AB'nin yenilenebilir enerji hedeflerinin şekillenmesinde rol oynayan Dickson'ın görevini yıl sonunda devretmesi bekleniyor.