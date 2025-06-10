Türkiye Savunma Sanayisini Diğer Sektörlere Yaymayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Savunma Sanayisini Diğer Sektörlere Yaymayı Hedefliyor

10.06.2025 01:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ivmeyi sağlık ve tarım gibi sektörlere taşımak istediğini açıkladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı ivmeyi sağlık ve tarım başta olmak üzere diğer sektörlere de yaymayı hedeflediğini bildirdi.

Oktay, Londra Teknoloji Haftası kapsamında Türk teknoloji girişimcilerinin katıldığı ve büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin artık teknoloji ihraç eden ve özellikle Avrupa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere ana ticaret partnerlerine ihracatını artıran bir ülke olduğunu söyledi.

İhracatla güçlenmenin katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ihraç etmekten geçtiğini dile getiren Oktay, bu kapsamda savunma sanayi sektörünün önemli bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Oktay, bu kapsamda kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Türkiye ve sizler ne kadar güçlenirseniz, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun, Asya'nın ve Balkanların da güvenliği bir o kadar güçlenir. Burada kendinize yaptığınız biz hizmet değil sadece, aynı zamanda ülkeye, bölgeye ve küresel düzeyde kalkınmaya bir katkı. Türkiye olarak artık savunma sanayinde ekosistem oluşturduk, sonuçlarını aldık. Herkesin parmak ısırdığı bir aşamadayız. Her ülke bunu yapabilir ama bu kadar hızlı yapması, yönetimi ve liderlikle, Cumhurbaşkanımızın arkasında durması ve kamu ve özel sektörüyle bu süreci yürüterek sağlandı. Şimdi arzu ettiğimiz, savunmada yakaladığımız bu ivmeyi diğer alanlara da yaymak ve aynı başarıyı sağlamak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda enerji sektöründeki adımlarını anımsatan Oktay, "Yeraltı kaynakları boyutunda dışa bağımlı bir ülke olmaktan, enerjinin merkezi olma iddiası olan bir ülke konumuna geldik. Burada ciddi bir aşama kaydettik ve yakın zamanda da inşallah kendine yeten ve diğer ülkelere (bu alanda) ihracat yapan bir ülke göreceksiniz." dedi.

Oktay, sağlık sektöründe ilaç, aşı ve hastanelerdeki ekipmanların geliştirilmesinde de savunma sanayisinde yakalanan ivmenin daha fazlasının hedeflendiğini belirterek, bu alandaki başarıların Türkiye'nin bütçe açığının azalmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Tarım sektörünün de son dönemde neredeyse savunma sanayisinden daha stratejik bir boyuta ulaştığına işaret eden Oktay, bu alanda neler yapılabileceğine ilişkin teknoloji startuplarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Oktay, Türkiye'den daha çok startupın büyümesini ve Turcorn'ların ortaya çıkmasını hedeflediklerini dile getirerek, bu kapsamda teşvikler, bürokrasinin azaltılması ve uluslararası camiayla bir araya gelme konusunda katkı vermeye çalıştıklarını anlattı.

Son dönemlerdeki vize sorununa da değinen Oktay, "Bu sabah Londra Belediye Başkanının da katıldığı bir toplantıdaydık, herkesi Londra'ya davet ediyordu. Eğitim ve iş dünyasında en büyük sorun vize. Biz bunu muhataplarımızla görüştük, her aşamada da görüşüyoruz. Ama sivil toplum örgütlerinin de buna katkı vermesi gerekiyor. Bu engeli de aşarsak, çok daha büyük ortaklıkların ve imkanların oluştuğunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da Londra Teknoloji Haftası vesilesiyle her yıl Türkiye'den teknoloji firmalarının görücüye çıktığını ve gelen firma sayısının giderek arttığını ifade etti.

Dünyanın önemli bir kırılım noktasında olduğunu ve teknolojinin kritik önem arz ettiğini vurgulayan Ertaş, "Teknolojik devrimi yapabilecek ülkelerle geride kalacak ülkeler arasında inanılmaz bir açık oluşacak. Bu açık belki de kapanmayacak. Türkiye bu anlamda teknoparkları ve güçlü hükümet destekleriyle önemli bir başlangıç yaptı." diye konuştu.

Ertaş, Londra Teknoloji Haftası'nda 100'den fazla Türk temsilcisinin teknolojinin devleriyle buluştuğunu belirterek, "Küresel pazara açılarak girişimlerimizi daha güçlü seviyelere çıkarmak ve ülkemizdeki unicorn (Turcorn) sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Uluslararası İlişkiler, Fuat Oktay, Teknoloji, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Tarım, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Savunma Sanayisini Diğer Sektörlere Yaymayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı
Yüzü değişti, sistem tanımadı Gülşah Saraçoğlu’na havalimanında estetik şoku Yüzü değişti, sistem tanımadı! Gülşah Saraçoğlu'na havalimanında estetik şoku
İzmir’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil’den sürpriz hamle Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar
Şırnak’ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti Şırnak'ta yılanın ısırdığı 1 kişi hayatını kaybetti
Osimhen’in alternatifi Fenerbahçe’den 30 milyon euroluk teklifle geldiler Osimhen'in alternatifi Fenerbahçe'den! 30 milyon euroluk teklifle geldiler
Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira Altın fiyatları yükselişle başladı: Gram altın 4 bin 191 lira
Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt Beyaz TV sunucularından fuhuş ve uyuşturucu iddialarına yanıt

23:02
Trump’tan Los Angeles’taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
Trump'tan Los Angeles'taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
21:25
İsrail güçlerince alıkonulan “Madleen“ gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:18
Acun Ilıcalı, Süper Lig’de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
12:05
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
11:59
Nuri Şahin, İstanbul’a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
Nuri Şahin, İstanbul'a Yerleşti ve Lüks Bir Villa Satın Aldı
11:33
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
Kavgada burnu ısırılarak koparılan gençten haber var
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
11:13
Teknede güneş banyosu Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
11:10
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı Oran da verdiler
Patronlardan sürpriz asgari ücrete zam çağrısı! Oran da verdiler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 02:16:42. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Savunma Sanayisini Diğer Sektörlere Yaymayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.