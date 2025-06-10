Türkiye Savunma Sanayisini Diğer Sektörlere Yaymayı Hedefliyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin savunma sanayisinde yakaladığı ivmeyi sağlık ve tarım başta olmak üzere diğer sektörlere de yaymayı hedeflediğini bildirdi.

Oktay, Londra Teknoloji Haftası kapsamında Türk teknoloji girişimcilerinin katıldığı ve büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin artık teknoloji ihraç eden ve özellikle Avrupa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere ana ticaret partnerlerine ihracatını artıran bir ülke olduğunu söyledi.

İhracatla güçlenmenin katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ihraç etmekten geçtiğini dile getiren Oktay, bu kapsamda savunma sanayi sektörünün önemli bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.

Oktay, bu kapsamda kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Türkiye ve sizler ne kadar güçlenirseniz, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun, Asya'nın ve Balkanların da güvenliği bir o kadar güçlenir. Burada kendinize yaptığınız biz hizmet değil sadece, aynı zamanda ülkeye, bölgeye ve küresel düzeyde kalkınmaya bir katkı. Türkiye olarak artık savunma sanayinde ekosistem oluşturduk, sonuçlarını aldık. Herkesin parmak ısırdığı bir aşamadayız. Her ülke bunu yapabilir ama bu kadar hızlı yapması, yönetimi ve liderlikle, Cumhurbaşkanımızın arkasında durması ve kamu ve özel sektörüyle bu süreci yürüterek sağlandı. Şimdi arzu ettiğimiz, savunmada yakaladığımız bu ivmeyi diğer alanlara da yaymak ve aynı başarıyı sağlamak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda enerji sektöründeki adımlarını anımsatan Oktay, "Yeraltı kaynakları boyutunda dışa bağımlı bir ülke olmaktan, enerjinin merkezi olma iddiası olan bir ülke konumuna geldik. Burada ciddi bir aşama kaydettik ve yakın zamanda da inşallah kendine yeten ve diğer ülkelere (bu alanda) ihracat yapan bir ülke göreceksiniz." dedi.

Oktay, sağlık sektöründe ilaç, aşı ve hastanelerdeki ekipmanların geliştirilmesinde de savunma sanayisinde yakalanan ivmenin daha fazlasının hedeflendiğini belirterek, bu alandaki başarıların Türkiye'nin bütçe açığının azalmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Tarım sektörünün de son dönemde neredeyse savunma sanayisinden daha stratejik bir boyuta ulaştığına işaret eden Oktay, bu alanda neler yapılabileceğine ilişkin teknoloji startuplarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Oktay, Türkiye'den daha çok startupın büyümesini ve Turcorn'ların ortaya çıkmasını hedeflediklerini dile getirerek, bu kapsamda teşvikler, bürokrasinin azaltılması ve uluslararası camiayla bir araya gelme konusunda katkı vermeye çalıştıklarını anlattı.

Son dönemlerdeki vize sorununa da değinen Oktay, "Bu sabah Londra Belediye Başkanının da katıldığı bir toplantıdaydık, herkesi Londra'ya davet ediyordu. Eğitim ve iş dünyasında en büyük sorun vize. Biz bunu muhataplarımızla görüştük, her aşamada da görüşüyoruz. Ama sivil toplum örgütlerinin de buna katkı vermesi gerekiyor. Bu engeli de aşarsak, çok daha büyük ortaklıkların ve imkanların oluştuğunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da Londra Teknoloji Haftası vesilesiyle her yıl Türkiye'den teknoloji firmalarının görücüye çıktığını ve gelen firma sayısının giderek arttığını ifade etti.

Dünyanın önemli bir kırılım noktasında olduğunu ve teknolojinin kritik önem arz ettiğini vurgulayan Ertaş, "Teknolojik devrimi yapabilecek ülkelerle geride kalacak ülkeler arasında inanılmaz bir açık oluşacak. Bu açık belki de kapanmayacak. Türkiye bu anlamda teknoparkları ve güçlü hükümet destekleriyle önemli bir başlangıç yaptı." diye konuştu.

Ertaş, Londra Teknoloji Haftası'nda 100'den fazla Türk temsilcisinin teknolojinin devleriyle buluştuğunu belirterek, "Küresel pazara açılarak girişimlerimizi daha güçlü seviyelere çıkarmak ve ülkemizdeki unicorn (Turcorn) sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.