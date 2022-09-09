TSPB'nin Kısa Film Yarışması başvuru tarihi 3 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika
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TSPB'nin Kısa Film Yarışması başvuru tarihi 3 Ekim'e uzatıldı

09.09.2022 13:44
TSPB'nin Kısa Film Yarışması başvuru tarihi 3 Ekim'e uzatıldı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 2014'ten bu yana yürüttüğü ve artık gelenekselleşen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması'nın sekizincisi için senaryo başvuru tarihi 3 Ekim'e kadar uzatıldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 2014'ten bu yana yürüttüğü ve artık gelenekselleşen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" Kısa Film Yarışması'nın sekizincisi için senaryo başvuru tarihi 3 Ekim'e kadar uzatıldı.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, "Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak" teması ile 23 Haziran'da başlayan yarışmada senaryo başvuru tarihi 3 Ekim'de sona eriyor.

Senaryo dilinin Türkçe olması ve 3 ile 5 sayfa arası olacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Yurt içi ve yurt dışından herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvuru ücretsiz.

Başvuru kayıtları, www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden yapılıyor. Ön elemeyi geçen senaryoların sahipleri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri ve Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara, Yargı gibi dizilerin yönetmeni Ali Bilgin'in katılımıyla 22 Ekim'de "sinema unsurları" konulu atölye çalışmasına katılmaya hak kazanacak.

Önce senaryolar seçilecek, sonra filmler çekilecek

TSPB'nin sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücüyle ülkede finansal okuryazarlık ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği ve her yıl yeni bir temayla yürüttüğü kısa film yarışmasının bu yılki teması, "Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak" olarak belirlendi.

Bu yılki yarışmaya katılacak sinemaseverler, önce "Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak" temasına uygun hazırladıkları senaryolarını gönderecek.

TSPB Ön Jürisi tarafından değerlendirilen senaryolar daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri ve 2013-2017 yılları arası İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde Senaryo Yazarlığı ve Senaryo Teknikleri dersleri veren, hali hazırda Kanal D İçerik Geliştirme Yöneticisi Duygu Ertekin tarafından seçilecek.

Ön elemede, temaya uygun olmayan ve iyi bir şekilde işlenmemiş filmler elenerek daha kaliteli filmlerin çıkması hedefleniyor. Senaryo aşamasını geçen adaylar yarışmaya bu senaryolarını filmleştirerek katılabilecek.

Kazananlara toplamda 70 bin TL tutarında ödüller verilecek

Yarışmada ödül alan birinci filme 25 bin TL, ikinci filme 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL tutarında ödül verilecek. Yarışmada, ayrıca 2014'ten itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019'da geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden sinema dünyasının önemli ismi Cüneyt Cebenoyan adına da 10 bin TL değerindeki "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü" verilecek.

TSPB Jürisi ve Senaryo Jürisi'nin değerlendirmeleri sonrası, senaryo elemesini geçen katılımcıların filmleri sinema ve akademi dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı Ana Jüri tarafından değerlendirilecek.

Jüride, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Kamera Kurgu Kuram ve Uygulamaları, Kurgu Atölyesi, Belgesel Film Yapımı ve Kurmaca Film Yapımı konularında dersler veren Alp Birol, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri, Hürriyet Gazetesi Yazarı Uğur Vardan, Sinema Yazarları Derneği Üyesi sinema yazarı ve eleştirmeni Selin Gürel, yönetmeni Ali Bilgin ve oyuncu Feride Çetin'in yanı sıra TSPB adına TSPB Genel Sekreteri Serdar Sürer de yer alacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Sinema, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TSPB'nin Kısa Film Yarışması başvuru tarihi 3 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika

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