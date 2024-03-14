Türkiye Sigorta, 2024'ün ilk iki ayında 19,3 milyar lira prim üretti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta geçen yılın aynı dönemine göre genel zararlar branşında yüzde 126 artışla 5,9 milyar lira prim üretimi elde ederken, diğer branşlar bazında bakıldığında; hava araçlarında 818 milyon lira, hava araçları sorumlulukta 812 milyon lira ve kaza branşında 658 milyon lira prim üretimi gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şubat itibarıyla prim üretimlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artırarak; 19,3 milyar liraya ulaştırdıklarını ve sürdürülebilir karlılık stratejileri doğrultusunda finansal başarılarını daha da ileriye taşıdıklarını kaydetti.
Çakmak, 2024'te de finansal başarılarını devam ettireceklerini aktararak, "Ülkemizin stratejik yatırımlarına ve insanımızın bireysel risklerine güvence sunmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yatırımcımıza fayda sağlamaya da devam edeceğiz. 2024'ün ilk iki ayında da güçlü prim üretimimizin yanında dengeli finansal büyümemizi devam ettiriyoruz. Rekabetçi fiyatlarımız, müşteri deneyimini önceleyen ihtiyaca uygun ürünlerimizle, sektör liderliğimizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bireysel ürün gruplarından kasko ve sağlık branşlarında pazar payını artırarak oyun kurucu rollerini sürdürdüklerini vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:
"Yangın ve doğal afetler branşında ise liderliğimizi devam ettiriyoruz. Ocak ve şubat aylarında yangın ve doğal afetler branşında, yüzde 176'lık pozitif bir değişim ile toplamda 4,2 milyar lira prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 216'lık artış ile 1,7 milyar liralık prim üretimi sağlarken; hastalık/sağlık branşında yüzde 261'lik yüksek bir büyüme ile 2,3 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak tarım sigortalarını içeren genel zararlar branşında da yüzde 126 artışla 5,9 milyar liralık üretime ulaştık ve ülke tarımına destek sunmaya devam ettik."
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