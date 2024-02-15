Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ekonomi

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakmak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafına oy veren Çakmak, "çevre ve yaşam" kategorisinde Annika Hammerschlag'ın "Farklılık", "spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerini seçti.

Çakmak, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" karesini tercih ederken, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Belal Khaled'in "Anneye bakış" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.