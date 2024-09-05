Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 4. Yaşında Başarılarını Paylaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 4. Yaşında Başarılarını Paylaştı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 4. yaşını kutluyor. Şirket, müşteri portföyü, dağıtım ağı ve teknolojik yapısıyla sektörde öncü konumda bulunuyor.

05.09.2024 12:16
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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 4'üncü yaşına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 41 bölge müdürlüğü, 3 bin 930 anlaşmalı acente ve broker, 5 bin 208 anlaşmalı banka şubesiyle faaliyet gösteren Türkiye Sigorta, sağlıkta 4 bin 376 anlaşmalı kurum ve kaskoda 3 bin 552 anlaşmalı servisle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet vermeyi sürdürüyor.

2020'de kurulan şirket, müşteri portföyü, dağıtım ağı, bakış açısı, teknolojik yapısı ve insan kaynağıyla sigorta tarafında 6 milyon, bireysel emeklilik ve hayat tarafında ise 10 milyon müşteriye ulaştı.

Şirket, 4 yılda kaskoda 3 milyon, konutta 8 milyon ve sağlıkta da 2 milyon 670 bin üzerinde poliçe sayısına erişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigorta anlayışını "sonra"dan "önce"ye taşıma ve hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunma hedeflerine adım adım ulaştıklarını belirterek, bilgileri, tecrübeleri ve üretimleriyle sektörde öncü olduklarını aktardı.

Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Çakmak, "Hedeflerimiz yüksek, sorumluluğumuz büyük… Adımızdan aldığımız güçle, vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla geleceğe ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, el ve gönül birliğiyle 4 yılda çok şey başardıklarını vurgulayarak, "Başarıların mimarı olan çalışanlarımızın takdiriyle iki yıl üst üste Great Place to Work (En İyi İşverenler) listesinde yerimizi aldık. Kurulduğumuz günden bu yana ulusal ve uluslararası alanda 57 ödül alarak başarılarımıza yenilerini ekledik. En değerli markaların yer aldığı Brand Finance listesinde üç yıl üst üste yerimizi aldık." açıklamasını yaptı.

Ürünleriyle müşterilerin risklerine güvence sağlarken, gelecek hayallerinin ve emeklilik günlerinin de destekleyicisi olduklarına dikkati çeken Çakmak, "Özellikle son bir yılda belirlediğimiz stratejilerle, sağlık ve kasko gibi bireysel ürünlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güncellediğimiz uygun fiyatlı ürünler ile, sigortayı herkes için daha ulaşılabilir hale getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Mobil uygulamamız 5,3 milyon kişi tarafından indirildi"

Çakmak, finansal açıdan da çok büyük başarılara imza attıklarını aktararak, Türkiye Hayat Emeklilik olarak 5 milyon katılımcıyla fon büyüklüğünü 4 yılda yüzde 596 artırarak, 229 milyar 689 milyon liraya ulaştırdıklarını ifade etti.

4 yılda 1 milyon 467 bin lira hasar dosyası incelediklerini ve sigortalılara 34 milyar 856 milyon lira hasar ödemesi yaptıkları bilgisini paylaşan Çakmak, toplam net karlarını 2024 Ocak–Temmuz arasında 11,2 milyar liraya çıkardıklarını kaydetti.

Çakmak, teknoloji ve yapay zeka konusunda önemli mesafe aldıklarını belirterek, "Hasar tespit süreçlerini hızlandırarak sigortalılarımıza daha kaliteli hizmet vermeye başladık. Türkiye Sigorta mobil uygulamamız 5,3 milyon kişi tarafından indirildi. Yapay zeka destekli FonaSor uygulamamızla BES müşterilerimizin fonlarını yönetmelerine katkı sağladık. Ayakta tedavi provizyon başvurularının yüzde 85'ini 10 saniye içinde, yatarak tedavi provizyon başvurularının ilk değerlendirmesini 30 dakika içerisinde yaptık." ifadelerini kullandı.

Emeklilik ve sigorta müşterilerinden 2,6 milyon çağrı aldıklarının bilgisini paylaşan Çakmak, "Bu çağrıların yüzde 90'ını ortalama 90 saniye içerisinde yanıtladık. Uzun yıllar kullandığımız Pusula sistemimizin daha ötesinde olan Pusula Plus sistemini geliştirerek; hep daha ilerisini hedefleyen şirket vizyonumuzu güçlendirdik. Bunlar, dijitalleşme çağında attığımız çok önemli adımlar oldu" açıklamasında bulundu.

Çakmak, köprülerden barajlara, uydulardan sondaj gemilerine, uçaklardan enerji santrallerine kadar Türkiye'nin stratejik varlıklarına güvence sunmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yenilenebilir enerji alanında 180 hidroelektrik santrali poliçesine imza attıklarına dikkati çeken Çakmak, "57 adet rüzgar enerji santrali poliçesi, 1361 adet güneş enerji santrali poliçesi, 56 adet biyokütle ve biyogaz enerji santrali poliçesi, 26 adet jeotermal enerji santrali poliçesi düzenleyerek ülkemizin enerjilerini güvencemiz altına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 4. Yaşında Başarılarını Paylaştı - Son Dakika

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