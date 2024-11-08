Türkiye-Slovakya Ekonomik İşbirliği Semineri - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Slovakya Ekonomik İşbirliği Semineri

DEİK, Türkiye ve Slovakya arasındaki ekonomik işbirliği için İstanbul'da seminer düzenledi.

08.11.2024 11:47
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye ve Slovakya arasındaki ekonomik işbirliği artırma çalışmaları kapsamında Türkiye-Slovakya İş ve Yatırım Semineri düzenledi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Slovakya İş ve Yatırım Semineri, DEİK Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı Harika Güral ev sahipliğinde Slovakya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Büyükelçi Jan Gabor ve Türk ve Slovak iş firmalarının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Seminerde, Türk-Slovak firma temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri de düzenlendi.

Açıklamada seminerdeki konuşmasına yer verilen Jan Gabor, Slovakya ve Türkiye'nin karşılıklı ticaretindeki büyümenin, 1993'ten bu yana 30 kat artarak ve 2023'te 2 milyar avroyu aştığını belirtti.

Gabor, "Amacımız, önümüzdeki 5 yıl için 5 milyar avro sınırını aşmak. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) 7'nci büyük ticaret ortağı olarak, konumu, ekonomik dinamizmi ve stratejik önemi bunun somut bir kanıtıdır. Slovak işletmeleri için bu ilişki, iki kıtanın ucundaki birden fazla bölgeye yayılan 1,5 milyarlık geniş bir tüketici pazarına açılan bir kapı sunuyor. Türkiye'yi sadece değerli bir ekonomik ortak olarak değil, aynı zamanda Avrupa tarihinin, varlığının ve geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Slovakya, yeşil endüstri, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde sinerji için büyük potansiyel görüyor." ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı Güral da Türkiye'nin stratejik konumunun işbirliklerinin kurulması için benzersiz bir avantaj sunduğuna dikkati çekti.

Güral, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü görevi gören Türkiye, küresel ticaret ve lojistikte kritik bir rol üstleniyor. Slovakya'nın Avrupa'daki stratejik konumu bizim için eşit derecede önemli. Bölgesel ticaret ve ulaşımdaki önemli konumu, büyük Avrupa pazarlarına kolay erişimiyle birleştiğinde, ortak girişimler için çok sayıda olanak sunuyor. Slovakya ile stratejik işbirlikleri geliştirmek için istekliyiz. Otomotiv endüstrisi, enerji, savunma ve lojistik sektörlerinde işbirliği fırsatları bulunuyor. Slovakya'nın yeşil enerji ve dijital dönüşüm alanlarında AB'den önemli miktarda fon alması bekleniyor ve bu da bu hedeflerle uyumlu ikili projeler için kapılar açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye-Slovakya Ekonomik İşbirliği Semineri - Son Dakika

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