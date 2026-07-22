Türkiye-Suriye Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye-Suriye Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı

Türkiye-Suriye Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı
22.07.2026 16:48
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Bakan Bolat, Türkiye ve Suriye arasındaki ticaretin artması için resmi görüşmeleri tamamladıklarını duyurdu.

'RESMİ GÖRÜŞMELERİMİZİ TAMAMLADIK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin İdlib kentinde yapımına başlanan serbest bölgeye ilişkin TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda ayrıca Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve davetliler yer aldı. Bakan Bolat, "İkili ve heyetler arası resmi görüşmelerimizi tamamladık. Çok sevindirici, olumlu gelişmelerin artmasından duyduğumuz memnuniyet yanında, yeni olumlu gelişmelerle de birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık" dedi. Türkiye ve Suriye arasındaki yatırımların artması gerektiğine dikkat çeken Bolat, "Ticaretin geçiş noktası olan kara yolu gümrükleri, ulaşım hatları, deniz yolu ulaşım hatları ve gümrüklerin de bu gelişmeye paralel olarak güçlendirilmesi, genişletilmesi, modernleştirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede bizim Türkiye ve Suriye olarak hali hazırda faal 6 tane gümrük kapımızdan 5 tanesinde ticaret 7/24 yapılabilmektedir ve yolcu geçişleri de yapılabilmektedir. Yayladağı/Keseb Gümrüğümüzde de küçük ticari araçlar ve yolcu geçişleri yapılmaktadır. Bugünkü görüşmemizde Sayın Suriye Gümrük Bakanı'ndan aldığımız müjde çerçevesinde Türkiye-Suriye sınırının en doğusunda Nusaybin-Kamışlı Gümrüğü'nün de yakın bir zamanda, bu yıl sonuna kadar ticaret, yolcu ve transit geçişlerine açılması konusunda da çalışmalar hızlandırılmıştır. Suudi Arabistan'la da Suriye'yle de ulaştırma çalışanlarının vizeleri konusunda vize protokolleri imzalanmıştır" diye konuştu.

'KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Türkiye'yle Suriye arasında Ortak Gümrük Komitesinin geçen yıl kurulduğunu hatırlatan Bakan Bolat, "Yine geçen yıl JETCO adıyla bilinen Türkiye-Suriye Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'ni kurmuştuk. Bu çalışmalarımız, bu komitelerde koordinasyon ve iş birliği çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Önümüzdeki ay sonunda Uluslararası Şam Fuarı çok geniş katılımla yapılacaktır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti olarak Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda Türk iş alemi, Şam Uluslararası Fuarı'nda güçlü bir fuar katılımı ve ziyaretçi katılımı ile yerini alacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Suriye Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika

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