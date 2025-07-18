Türkiye-Tacikistan Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

Malatya'da düzenlenen MÜSİAD Anadolu Diplomasisi Programı'na katılan Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ile MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

MÜSİAD Genel Merkez Diplomatik İlişkiler Komisyonu üyelerinin de katıldığı programda konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Tacikistan ile Türkiye arasındaki buluşmanın sadece diplomatik bir nezaket ziyareti olmadığını, aynı zamanda ticaret, yatırım ve ortak kalkınma iradesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Akçin, "2024 yılı itibarıyla Türkiye, Tacikistan'ın ihracatında yüzde 14 pay ile üçüncü, ithalatında ise yüzde 5,8 pay ile dördüncü sırada yer almakta. Bu tablo, karşılıklı ticaret potansiyelinin daha da artırılması adına umut verici bir zemin sunuyor" dedi.

Tacikistan'ın zengin yer altı kaynakları, hidroelektrik kapasitesi ve genç nüfusu ile önemli bir yatırım destinasyonu olduğunu vurgulayan Akçin, "Pamuk, alüminyum, altın ve çinko gibi ürünlerde güçlü üretim ve ihracat kapasitesiyle dikkat çeken Tacikistan'da yer alan serbest ekonomik bölgeler, Türk yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırıyor" diye konuştu.

MÜSİAD Malatya Şubesi'nin 165 üyeyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Akçin, üyelerin faaliyet alanlarının sanayiden tarıma, enerjiden inşaata kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını ve şehrin ekonomik hacminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu belirtti. Akçin, "Malatya iş dünyasının üretim ve ihracat gücünü Tacikistan gibi dost ve stratejik ülkelerle buluşturmak bizler için özel bir öneme sahiptir" dedi.

Programda konuşan Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sodiq İmomi ise Malatya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Tacikistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağları çok derin ve tarihi bir zemine dayanıyor. Hükümetimiz, Türkiye ile olan ilişkileri daha da geliştirmek ve yatırımcılara daha fazla destek sunmak için çaba gösteriyor. Bugün Malatya'da gördüğümüz sanayi potansiyeli ve üretim kapasitesi bizleri etkiledi. Tacikistan Büyükelçiliği olarak her zaman iş dünyamızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim" diye konuştu. - MALATYA