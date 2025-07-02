Türkiye-Türkmenistan Ticareti Yüzde 26,5 Arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ile Türkmenistan arasında karşılıklı ticaretimiz geçen yıl yüzde 8,35'lik artışla 2,2 milyar doları aşmıştı. Bu yıl memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye-Türkmenistan ticareti ilk 6 ayda yüzde 26,5 artış gösterdi." dedi.

Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Türkmenistan-Türkiye Ticaret Fuarı ile F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Açılışları aynı anda yapılan iki fuarın Türkiye için önemini vurgulayan Bolat, Türkmenistan-Türkiye Ticaret Fuarı'nda Türkmenistan'dan gelen çok sayıda katılımcı bulunduğunu söyledi.

F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri Fuarı'nın onur ülkesinin de Türkmenistan olduğunu dile getiren Bolat, iki fuarın da "B2B" görüşmeler başta olmak üzere çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirtti.

Bolat, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin her alanda ilerlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl karşılıklı ticaretimiz yüzde 8,35'lik artışla 2,2 milyar doları aşmıştı. Bu yıl memnuniyetle söylemek isterim ki Türkiye-Türkmenistan ticareti ilk 6 ayda yüzde 26,5 artış gösterdi. Çok sevindirici rakamlar ve inşallah bu tempoda gelecek yıl 3 milyar doları rahatlıkla aşacağız. Her iki ülke Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık yıllık hedef için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Türkmen kardeşlerimiz Türk müteahhitlerine de ev sahipliği yaptılar. Bizim dünyada 540 milyar dolarlık 12 bin 600 müteahhitlik projemizin 1100 tanesi Türkmenistan'da yapıldı, 54 milyar dolarlık inşaat projelerini Türk müteahhitleri yaptılar. Ayrıca doğal gaz anlaşmasıyla, hem Türkmenistan'dan İran üzerinden swap anlaşmasıyla Türkmen gazını ithal etme hem de Türkmen gazını Avrupa pazarına ulaştırma noktasında da bu yıl önemli bir hamle başladı ve Türkmen gazı da Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak."

Bu fuarın gelenekselleşmesi çağrısında bulunan Bolat, Türkmenistan'daki Türk İhraç Fuarı'nın da 13-15 Şubat 2026'da Aşkabat'ta yapılacağını bildirdi.

"Tarım ve gıda sanayisinde net 11 milyar dolar dış ticaret fazlamız bulunmakta"

F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri, Üretim Teknolojileri Fuarı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Anadolu'suyla, Trakya'sıyla bereketli topraklarda zengin bir tarımsal sektöre sahibiz. Tarımsal üretimimiz aynı zamanda gıda sanayilerini de güçlendirmiştir. Ayrıca gıda ambalaj, gıda makineleri, gıda işleme tesisleri sanayilerini de güçlendirmiştir. Bugün üretim olarak Türkiye'mizde 74 milyar dolarlık tarım ve gıda sanayisi büyüklüğüne sahibiz. Bu rakam 2002'deki 24,5 milyar dolara kıyasla tam 3 katı dolar bazında artışı temsil etmektedir. Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındayız. İhracatta da tarım ürünleri ve gıda sanayileri 32,5 milyar dolarlık ülkemize döviz kazandırıyorlar. Tarım ve gıda sanayisinde net 11 milyar dolar dış ticaret fazlamız bulunmakta. Dünyanın batıda ve doğuda, kuzeyde ve güneyde bütün ülkelerine ihracat yapma başarımız söz konusudur. İhracatçılarımıza, üreticilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz."

Bolat, Türkiye'nin fındık, un, makarna, rafine ayçiçeği yağı, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı, bulgur gibi birçok üründe dünyada ya birinci ya ikinci sırada olduğunu ya da ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Bakanlık olarak tarım ürünlerinde geçen yıl 11 sektörel ticaret heyetine, 198 bireysel fuar katılımına, 66 milli fuar ve 7 yurt içi fuara destek verdiklerini belirten Bolat, bu alanda yapılan diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Konuşmasının ardından iki fuarın açılış kurdelesini kesen Bolat, daha sonra fuaye alanını gezdi.