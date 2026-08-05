Türkiye, Uluslararası Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi - Son Dakika
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Türkiye, Uluslararası Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi

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Bakan Bolat, Türkiye'nin güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla yatırımcılar için önemli olduğunu belirtti.

?????? Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı ve Avrupa değer zincirlerindeki kritik rolüyle uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde İspanyol ve Türk iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.

İspanya'da faaliyet gösteren Türk ihracatçıların, yalnızca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin değil, aynı zamanda dostluk ve işbirliği bağlarının da en güçlü temsilcileri olduğuna işaret eden Bolat, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ortaklığına ilişkin verileri paylaştı.

Bolat, Türkiye ile İspanya arasında yıllık 20,5 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, halihazırda 800 İspanyol yatırımcının Türkiye'de 18,7 milyar dolarlık yatırımının bulunduğunu aktardı.

Türkiye, uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi

İş dünyasıyla gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin mevcut durumunu ve yeni fırsatları ele aldıklarını kaydeden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplantımızda Avrupa sanayisiyle entegre üretim yapımızı ve küresel ekonomideki dönüşüm sürecini değerlendirdik. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı ve Avrupa değer zincirlerindeki kritik rolüyle, uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ettiğini ifade ettik."

Bakan Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile derin bir entegrasyona sahip olan Türkiye ekonomisinin, Avrupa'nın genel rekabet gücüne sunduğu katkılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerek Gümrük Birliği'nin işleyişinin geliştirilmesinin ve yeni alanlarda işbirliğimizin derinleştirilmesinin gerekse Sanayi Hızlandırma Yasası gibi AB'nin son dönem rekabet ve sanayi politikalarının kapsayıcı bir şekilde geliştirilmesinin, Türkiye-AB ortaklığının geleceği açısından stratejik önemde olduğunu vurguladık. İspanya'daki iş insanlarımızın ve girişimcilerimizin, Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlamayı sürdüreceğine inanıyor, iş dünyamızın temsilcileri ve tüm vatandaşlarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Dış Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Uluslararası Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi - Son Dakika

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