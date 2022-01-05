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Türkiye Ürün İhtisas Borsası 33 milyar liralık hacme ulaştı - Son Dakika

Türkiye Ürün İhtisas Borsası 33 milyar liralık hacme ulaştı

05.01.2022 15:50
Türkiye Ürün İhtisas Borsası 33 milyar liralık hacme ulaştı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kurulduğu günden bu yana 111 binin üzerinde kayıtlı yatırımcı ile 351 binin üzerinde işlemde 16,3 milyon ton ve 33 milyar liralık hacme ulaştı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kurulduğu günden bu yana 111 binin üzerinde kayıtlı yatırımcı ile 351 binin üzerinde işlemde 16,3 milyon ton ve 33 milyar liralık hacme ulaştı.

TÜRİB'den yapılan açıklamaya göre, borsanın 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçirilen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda, 2021 yılında 152 binin üzerinde işlemde 6,7 milyon ton ve 18,5 milyar liralık hacim oluştu.

Böylece faaliyete geçmesinden bu yana TÜRİB'de 111 binin üzerinde kayıtlı yatırımcı ile 351 binin üzerinde işlemde 16,3 milyon ton ve 33 milyar liralık hacme ulaşıldı.

Piyasada ağırlıklı olarak arpa, buğday ve mısır gibi hububat ürünleri işlem görüyor

Lisanslı depolarda bulunup uzun süreli saklanabilen tarım ürünlerini temsilen çıkarılan elektronik belge olan ELÜS'ler sadece TÜRİB'de işlem görebiliyor.

TÜRİB ELÜS Piyasası'nda ağırlıklı olarak arpa, buğday ve mısır gibi hububat ürünleri işlem görüyor. Bu ürünlerin yanı sıra Antep fıstığı, baklagiller, fındık, kuru kayısı, pamuk, zeytin ve yağlı tohum gibi 18 farklı ürün işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Saklama kapasitesi 2 kat arttı

ELÜS'ün temsil ettiği ürünlerin saklandığı lisanslı depolar, ürün borsacılığının temel unsurlarından birisi olurken, 156 lisanslı depo işletmesi 41 il, 125 ilçe, 223 farklı lokasyonda 8,3 milyon ton saklama kapasitesiyle hizmet veriyor.

TÜRİB faaliyete geçtiğinde 4 milyon ton olan saklama kapasitesi 2,5 yılda 2 katını aşarken, TÜRİB Türkiye'nin hububat üretiminin yüzde 25'inin el değiştirmesine ev sahipliği yapabilecek potansiyele ulaştı.

Borsada 14 Temmuz 2021'de yayımına başlanan arpa, buğday, mısır ve hububat fiyat endeksleri ile Türkiye'de tarım ürünlerine yönelik piyasaların ana yönü izlenebiliyor.

Tarımsal faaliyetlerde bulunan paydaşlar için tarımsal ürünlerde ortaya çıkan fırsatları en geniş ve en doğru şekilde temsil eden endeksler, Matriks ve Foreks veri dağıtım terminalleri ile TÜRİB internet sitesinden takip edilebiliyor.

TÜRİB Tarımsal Ürün Endeksleri, 75 kurum 187 projenin katıldığı IDC DX 2021 Zirvesi'nde "Endüstriyel Ekosistemin Geleceği" dalında birincilik ödülü aldı.

Borsanın ELÜS Piyasası'nı devreye alındıktan sonra 23 Mart 2021'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca TÜRİB Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı.

Böylece tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmak, tarım borsacılığı ekosisteminin sorunlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmak, bunların ticarileştirilmesi için çalışmak ve nitelikli insan kaynağının istihdamına imkan sağlamak hedefleniyor.

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Yatırımcı, Türkiye, Tarım, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Ürün İhtisas Borsası 33 milyar liralık hacme ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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