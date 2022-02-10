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Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul, iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul, iş birliği protokolü imzaladı

10.02.2022 12:27
Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul, iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul, uzay ve havacılık alanında yapılacak projeler için bir iş birliğine gitti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul, uzay ve havacılık alanında yapılacak projeler için bir iş birliğine gitti.

TUA'dan yapılan açıklamaya göre, iki kurum arasında 5 yıl süreyle geçerli olacak iş birliğine ilişkin protokole imzalar, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş tarafından, Türkiye Uzay Ajansı'nda gerçekleştirilen törende atıldı.

Protokol kapsamında, kurumların sahip oldukları yetkinliklerle koordinasyon içerisinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin temsil edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, uzay ve havacılık alanında yapılan uluslararası organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesi ve uzay sanayi alanında Türkiye'de faaliyet gösteren kuruluşların birlikte hareket edebilmelerini sağlayacak bir kümelenmenin oluşması için iş birliğinin yapılması hedefleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul, iş birliği protokolü imzaladı

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Havacılık, İstanbul, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul, iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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