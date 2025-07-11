Türkiye Varlık Fonu, Global SWF'de Başarı Sağladı

Türkiye Varlık Fonunun (TVF), her yıl dünyadaki varlık fonları ve emeklilik fonlarının verilerini toplayarak, yönetişim, sürdürülebilirlik, dayanıklılık (GSR) kriterlerine göre değerlendiren ve buna göre sıralamalarını açıklayan Global SWF'nin (Sovereign Wealth Fund) listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da puanını en çok artıran ilk 5 varlık fonu arasına girmeyi başardığı bildirildi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, varlığa dayalı kalkınma fonu olan ve faaliyetlerinde Türkiye ekonomisine sürdürülebilir değer katmayı önceleyen TVF'nin yönetişim ve sürdürülebilirlik alanındaki başarısı, Global SWF tarafından da bir kez daha teyit edildi.

Global SWF'nin tüm dünyadan varlık fonlarını yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık kriterleri doğrultusunda değerlendirdiği GSR sıralamasında 2020 yılından bu yana yer alan TVF, 2025 yılı raporunda skorunu yüzde 80'e yükselterek, listedeki tüm fonlar arasında 20. sırada yer aldı.

Diğer yandan, listeye ilk kez girdiği 2020 senesine göre puanını yüzde 64 artıran TVF, bu anlamda en fazla artışı sağlayabilen 3. fon olarak öne çıktı.

TVF ayrıca Global SWF'nin listesinde geçen sene olduğu gibi bu yıl da puanını en çok artıran ilk 5 varlık fonu arasında yer aldı.

Global SWF'nin hazırladığı listeye 2020 yılında 84. sıradan giriş yapan Türkiye Varlık Fonu, 6 yıl içinde 64 basamak birden yükselirken, 2025 yılı raporundaki ülkeler sıralamasında Türkiye, ilk 20 ülke arasında 14. sırada yer aldı.

Global SWF raporunda, GSR skorunu istikrarlı şekilde yükselten TVF'nin Yönetişim, Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık başlıklarında en iyi uygulamaların peşinde ilerlediğinin altı çizildi.

TVF'nin açıklamasına göre, Türkiye Varlık Fonu, portföyündeki şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütürken, bu yönde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri de entegre faaliyet raporu aracılığıyla her yıl paydaşlarının dikkatine sunuyor.

Türkiye Varlık Fonunun yayınladığı entegre faaliyet raporları, dünya çapında şirketlerin çevresel, yönetimsel ve sosyal performanslarını değerlendirmek ve raporlamak için kullandıkları uluslararası Global Reporting Initiative standartlarına uyumlu olarak hazırlanıyor.

TVF, bir yandan Türkiye ekonomisine değer katan çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, diğer yandan sürdürülebilirlik uygulamaları ve yönetişim performansını, ulusal ve uluslararası standartlara uyum çerçevesinde sürekli geliştirerek, dünyada önde gelen varlık fonları arasındaki konumunu her geçen yıl güçlendiriyor.