Türkiye ve Hindistan Arasında Ekonomik İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Hindistan Arasında Ekonomik İş Birliği

TÜGİAD, Türkiye-Hindistan İş Zirvesi'nde iki ülke arasındaki güçlü ekonomik bağlantılara vurgu yaptı.

15.09.2024 11:17
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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, modern limanları, gelişmiş ulaşım sistemleri ve geniş ticaret yolları ile Türkiye'nin, Hindistan ve Avrupa pazarları arasında güçlü ekonomik bağlantılar kurduğunu söyledi.

TÜGİAD ile Hindistan'da 70 şehirde, 7 binin üzerinde üyeye sahip Genç Hintliler Derneğinin (Young Indians) üyeleri, Türkiye-Hindistan İş Zirvesi'nde (Türkiye-India Business Summit) bir araya geldi.

TÜGİAD'ın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, üretim, eczacılık, gayrimenkul, tarım, yenilenebilir enerji, fintech, madencilik ve danışmanlık başta olmak üzere 20'den fazla sektörü bünyesinde barındıran Young Indians'ın Hindistan'ın dört bir yanından 21-45 yaş arası genç girişimci ve profesyonelden oluştuğunu söyledi.

Yıldırım, 4 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) ile dünyanın en büyük 5. ekonomisine ev sahipliği yapan Hindistan'ın, 1,4 milyarı aşkın nüfusu ile en kalabalık ülke konumunda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yaş ortalaması 27,6 olan Hindistan, diğer büyük ekonomilerin ortalamasından 10 yaş daha genç bir nüfusa sahip. Haziran ayında ülkede bir seçim süreci yaşandı. Yeni hükümetin 2030'a kadar 90 milyon ve 2047'ye kadar 600 milyon iş oluşturmak, düşük karbon emisyonlu ekonomiye geçiş kapsamında 2050'ye kadar yılda yaklaşık 600 milyar dolar yatırım yapmak ve kişi başına geliri 6 kat artırarak 12 bin doların üzerine çıkarmak gibi büyük hedefleri bulunuyor.

Hindistan ekonomisinin yaklaşık yüzde 55'ini hizmet sektörü oluşturuyor. Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, mali hizmetler ve turizm sektörleri de önemli rol oynuyor. Üretim, inşaat ve madencilik sektörleri Hindistan ekonomisinin yüzde 25'ini oluşturuyor. Hindistan, özellikle tekstil, kimya, ilaç ve otomotiv sanayinde güçlü bir konumda. Tarım, Hindistan'ın GSYH'sinin yaklaşık yüzde 15'ini ve istihdamının yüzde 50'sini oluşturuyor. Dünya ticaretinde önemli bir aktör ve küresel tedarik zincirlerinde kritik bir role sahip Hindistan ile kuracağımız işbirliği köprüsü her iki ülke iş insanları için önemli potansiyel barındırıyor."

Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi gördüğünü, bu stratejik konumuyla global ticaret ve diplomasi sahnesinde etkisini artırdığını dile getiren Yıldırım, "Modern limanları, gelişmiş ulaşım sistemleri ve geniş ticaret yolları ile Türkiye, Hindistan ve Avrupa pazarları arasında güçlü ekonomik bağlantılar kurmaktadır." şeklinde konuştu.

"2028 yılında dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmayı hedefliyoruz"

Young Indians Ulusal Başkanı Vishal Kumar Agarwalla da 2028'de dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Agarwalla, Türkiye'de olmalarının asıl sebebinin ilişkileri geliştirmek ve bağlantı kurmak olduğunu dile getirdi.

Bugün Hindistan nüfusunun yüzde 50'sinin 25 yaşın altında olduğunu belirten Agarwalla, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hindistan gençliğinin çok yetenekli oldukları konular var. Young Indians olarak genç Hintlilerin sesi oluyoruz. Hindistan'daki en geniş ticari yapı olan konfederasyonu temsil ediyoruz. Bizim için 3 önemli konu, genç liderlik, ulusal yapılaşma ve eğitimdir. Burada bireysel olarak ilişkiler kurup geliştirmek ve iş ilişkilerimizi ve iş kültürümüzü bir araya getirmek için bulunuyoruz. Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Hindistan Arasında Ekonomik İş Birliği - Son Dakika

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