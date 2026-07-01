Türkiye ve Hollanda Ekonomi Toplantısı Lahey'de - Son Dakika
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Türkiye ve Hollanda Ekonomi Toplantısı Lahey'de

01.07.2026 13:10
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Bakan Bolat, Türkiye-Hollanda JETCO toplantısında yatırımları ve işbirliklerini görüşecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, yarın Hollanda'nın Lahey kentinde katılacağı Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 6. Dönem Toplantısı kapsamında, karşılıklı yatırımların teşvikinden dijital ve yeşil ekonomiye, iş dünyasının vize süreçlerinden Gümrük Birliği'nin güncellenmesine kadar birçok konu görüşülecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, söz konusu toplantı, Bolat ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma eş başkanlıklarında, yarın Lahey'de yapılacak.

Toplantı öncesinde, Bakanlar Bolat ve Sjoerdsma'nın ikili görüşme yapması beklenirken görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut durumu ile gelecek döneme ilişkin işbirliği alanları değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca karşılıklı yatırımlar, iş dünyasının vize süreçleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil ve dijital dönüşüm ile sanayi ve ticaret alanındaki ortaklık fırsatları da ele alınacak.

Türkiye-Hollanda JETCO çerçevesinde düzenlenmesi beklenen oturumda, ikili ticaretin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki, üçüncü ülkelerde işbirliği, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, enerji, ulaştırma, lojistik, finans, sanayi, KOBİ'ler, kadın girişimciliği, tarım ve su yönetimi, dijital ekonomi, inovasyon, standardizasyon ve döngüsel ekonomi gibi birçok alanda işbirliklerine odaklanılacak. Toplantı sonunda ise iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yol haritasını oluşturacak, "Türkiye-Hollanda JETCO 6. Dönem Protokolü"ne imza atılacak.

İki ülke iş dünyası, yuvarlak masa toplantısında buluşacak

Program doğrultusunda, ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Hollanda Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu işbirliğinde, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılacağı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

Düzenlenmesi planlanan geniş katılımlı iş forumunda yatırım, ticaret ve yeni işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Forumu kapsamında, Avrupa'daki Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelinerek, Türkiye-AB ekonomik ilişkileri, yatırım ortamı ve küresel ekonomik dönüşüm ele alınacak.

İkili ticarette hedef 15 milyar dolar

İki ülke arasında, geçen yıl itibarıyla 13,3 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Karşılıklı yatırımların ulaştığı düzey, entegre üretim ağları ve ortak tedarik zincirleri dikkate alındığında, Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ortaklığın, Avrupa'nın en güçlü işbirliklerinden biri olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede, ikili ticaret hacminin kısa vadede 15 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

Hollanda'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stoku 39,2 milyar dolara ulaşırken Türkiye'de faaliyet gösteren 3 bini aşkın Hollanda sermayeli şirket bulunuyor.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışındaki doğrudan yatırımlarının toplamı 2024 yılı sonu itibarıyla 60,1 milyar dolar oldu. Bu yatırımların 24,3 milyar doları Hollanda'da bulunurken, ülke yüzde 40,47'lik payla Türk yatırımlarının en önemli merkezi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Ekonomi, Lahey, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Hollanda Ekonomi Toplantısı Lahey'de - Son Dakika

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