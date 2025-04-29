Türkiye ve İtalya Arasındaki İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve İtalya Arasındaki İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye ve İtalya Arasındaki İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve İtalya arasındaki stratejik iş birliği Avrupa ve Akdeniz'de ekonomik kalkınma ve refaha önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

29.04.2025 19:09
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve İtalya arasındaki stratejik iş birliği Avrupa ve Akdeniz'de ekonomik kalkınma ve refaha önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki iş birliği anlaşmalarını imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacmi hedefinin 40 milyar dolar olarak belirlendiğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Akdeniz'in iki büyük ekonomi gücü, Türkiye ve İtalya arasında ekonomik, ticari ve siyasi alanda yeni iş birliklerine tanık olmak üzere Cumhurbaşkanımıza refakat ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Zirvede, Türkiye ile İtalya arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesine ilişkin yol haritamızı belirledik. Ticaretten, lojistiğe, yatırımlardan savunmaya birçok alanda yeni iş birliklerini başlatmak üzere önemli kararlar aldık. 4'üncü Zirve kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve İtalya Başbakanı tarafından orta vadeli ticaret hedefi 40 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye ve İtalya arasındaki stratejik iş birliği Avrupa ve Akdeniz'de ekonomik kalkınma ve refaha önemli katkılar sağlayacaktır. Görüşmelerin ardından Bakanlığımız koordinasyonunda 500'den fazla iş insanını bir araya getirdiğimiz İş Forumu'na geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve İtalya Arasındaki İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika

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