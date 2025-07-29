Türkiye ve Kazakistan'dan Tarım İşbirliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ile bir araya geldiklerini belirterek, "Tarım alanında işbirliğimizi geliştirecek, tarımsal ticaret potansiyelimizi artıracak başlıkları kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabında, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı vesilesiyle, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ile bir araya geldiklerini bildiren Yumaklı, "Tarım alanında işbirliğimizi geliştirecek, tarımsal ticaret potansiyelimizi artıracak başlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, önümüzdeki dönemde atılacak daha güçlü adımların zeminini oluşturmasını ve iki ülke adına hayırlara vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.