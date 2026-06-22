Türkiye ve Pakistan Enerji İşbirliği Gelişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali ile Pakistan'ın elektrik piyasasına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Konuk bakanla Pakistan'ın elektrik piyasasında hazırlıklarını sürdürdüğü reform sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ve Türkiye'nin son yirmi yılda enerji piyasalarında hayata geçirdiği kapsamlı dönüşüm sürecinden elde ettiği tecrübeleri paylaştıklarını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki günlerde Pakistan heyetini İstanbul'da enerji sektörümüzün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya getirerek iki ülke arasında enerji alanındaki yatırım, ortaklık ve iş birliği fırsatlarını ele almayı planlıyoruz."

Bayraktar, paylaşımında ayrıca Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarını, enerji alanında geliştirilecek somut iş birlikleriyle daha da güçlendirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.