Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Vize Kolaylığı - Son Dakika
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Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Vize Kolaylığı

21.07.2026 11:18
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Türkiye ile Suudi Arabistan, taşıma yapacak sürücüler için yeni vize kategorisi oluşturdu.

Türkiye ve Suudi Arabistan, bu ülkeye taşımacılık yapacak şoförlere sağlanan vize kolaylığına ilişkin müzakere yürütürken, Suudi tarafınca ilk etapta sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturuldu.

Ulaşımın kolaylaştırılması uluslararası ticaret için büyük önem taşırken, Orta Doğu'daki olaylar sebebiyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar kara yoluyla taşımacılığı yapılamadı.

Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken, firmaların Suudi Arabistan'a kara yoluyla erişimi için imkanlar da oluştu.

Firmaların Suudi Arabistan'a uygun koşullarda taşıma yapabilmesi için bu ülkeyle üst düzey temaslar gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, Suudi yetkililerle başta sürücü vizeleri olmak üzere taşımacılığa dair tüm diğer hususlar istişare edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü de sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme amaçlı bir yazı gönderdi.

AA muhabirinin bu yazıdan derlediği bilgilere göre, bu ülkeyle yürütülen temaslarda sürücü vizeleri konusunda yeni adım atıldı.

Bu kapsamda, ilk etapta Suudi tarafınca kara yoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturulurken, aracı firma yöntemiyle başvuru şekli, talep edilen evraklar, vize ücretleri, vize türleri (ikili/transit) gibi hususlar belirlendi.

Vize temin eden firmalar taşıma yapmaya başlarken, Bakanlığın yetki belgeli taşımacılık firmaları için kullandığı U-Net otomasyon sisteminde de Suudi Arabistan'a yönelik taşıma sayılarının arttığı belirlendi.

Kalış süresinin 15 güne çıkarılması için çalışmalar sürüyor

Bununla birlikte, sürücülerin operasyonel süreçlerde yaşadığı sıkıntılı durumlar Bakanlığa iletiliyor ve süreç yakından takip ediliyor.

Suudi Arabistan tarafıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, çok girişli kara taşımacılığı vizesinin bir yıl süreyle 300 Suudi riyali ücret karşılığında, tek girişli transit taşımacılık vizesinin ücretsiz verilmesi hususunda mutabık kalındı.

Suudi Arabistan makamlarınca alınan söz konusu kararın, taşımaları ve sürücü vizesi teminini kolaylaştırması öngörülüyor.

Transit taşımalarda izin verilen 4 günlük kalış süresinin Suudi Arabistan'ın geniş bir coğrafyaya sahip olması, zaman zaman taşıtlarda bakım/tamir ihtiyacı gibi durumların yaşanması, sürüş dinlenme sürelerine riayet edilmesi gibi nedenlerle yetersiz kalması sebebiyle ikili taşımalarda olduğu gibi 15 güne çıkarılması talebi de Suudi makamlarına diplomatik kanaldan iletildi.

Vize temininde aracı şirkete ödenen ücretlerin makul seviyelere çekilmesi hususu da bu ülkeye iletilen hususlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Vize Kolaylığı - Son Dakika

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