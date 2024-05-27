Türkiye ve Tacikistan Ticaret Hacmini Artırmak İçin Görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Tacikistan Ticaret Hacmini Artırmak İçin Görüştü

Türkiye ve Tacikistan Ticaret Hacmini Artırmak İçin Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile Türkiye-Tacikistan 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı vesilesiyle bir araya geldi. Bolat, görüşmede ikili ticaret hacminin artırılması ve Türk müteahhitlerinin Tacikistan'daki projelerde daha etkin olması konularında istişarelerde bulunduklarını belirtti. Ayrıca, yarın imzalanacak olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük etkiye sahip olacağına inandıklarını ifade etti.

27.05.2024 19:03
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Tacikistan 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı vesilesi ile Türkiye'de bulunan Kabir ile görüştüklerini belirtti.

Kabir ile ikili ticaret hacminin geliştirilmesi doğrultusunda yapılabileceklere dair istişarelerde bulunduklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"2023'te 529 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın işaret ettiği 1 milyar dolarlık hedefine ulaştırma konusunda kararlıyız. Ayrıca Tacikistan'da bugüne kadar 659 milyon dolar değerinde 52 projeye imza atan Türk müteahhitlerinin, önümüzdeki dönemde Tacikistan'daki üstyapı ve altyapı projelerinde daha etkin olmasının ve yarın imzalanacak olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesinde çok büyük etkiye sahip olacağına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Tacikistan Ticaret Hacmini Artırmak İçin Görüştü - Son Dakika

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