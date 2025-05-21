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Ekonomi

Türkiye Yatırımlarda Fırsatlar Denizi

İsmail Erşahin, Türkiye'nin yatırım potansiyelini ve jeopolitik avantajlarını vurguladı.

21.05.2025 11:17
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Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) İcra Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Erşahin, Türkiye'nin batının ve doğunun dilini aynı şekilde konuşabilen nadir ülkelerden birisi olduğunu ifade ederek, "(Türkiye) Gerçekten bir barış denizi." dedi.

Erşahin, İslam Kalkınma Bankasının Cezayir'de düzenlediği yıllık toplantı kapsamında AA muhabirine, küresel yatırım hareketleri ile Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ilk üç ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar dolara yükselmesine atıfta bulunan Erşahin, rakamların çok olumlu olduğunu fakat Türkiye'nin çok daha yüksek bir potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin gerçekten şu anda potansiyelini göstermeye başladığını ve çok daha iyi bir pozisyona geleceğini de düşünüyorum." diye konuştu.

Öngörülebilirliğin yabancı yatırımlar açısından çok önemli olduğunun altını çizen Erşahin, Türkiye'de iktidarın pozisyonu ve istikrarın avantaj oluşturduğunu belirtti. Erşahin, "Sayın Cumhurbaşkanının açıkçası bir yatırımcı gözüyle süreci okuyabiliyor olması, yatırımcı gözüyle sürece bakabiliyor olması ve en tepeden buna önem veriliyor olması tabii ki ülkenin yatırım anlamında önemli bir destinasyon olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eğitimli ve genç bir iş gücüne sahip olduğunu hatırlatan Erşahin, ülkede önemli bir ihracat kültürünün de bulunduğuna dikkati çekti.

"Bence doğunun ve batının dilini aynı şekilde, aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bunu harmanlayabilen nadir ülkelerden bir tanesi, gerçekten bir barış denizi. Türkiye gerçekten bir istikrar denizi. Türkiye gerçekten bir fırsatlar denizi." diyen Erşahin, bölgedeki jeopolitik krizler arasında Türkiye'nin güvenli bir liman olarak ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Özellikle Çinli firmaların bu sebeple Türkiye'yi, Avrupa'ya geçiş yapmak için seçtiğini kaydeden Erşahin, BYD'nin yatırımının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çok farklı dilleri, çok farklı kültürleri anlayabiliyor ve onların dilinde konuşabiliyor olmasının Türkiye'ye çok ciddi avantajlar sağladığının altını çizen Erşahin yatırımların çok daha artmaması için ortada hiçbir sebebin olmadığını vurguladı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu yönetiminde Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin çok başarılı işler yaptığını da anlatan Erşahin, "Hazırladıkları uluslararası doğrudan yatırımlar stratejisini biz diğer ülkelerde ders niyetine okutuyoruz. O derece başarılı bir çalışma yaptılar." dedi.

Yatırım pastasının büyümesi olumlu

ABD kaynaklı ticari gerilimlere de değinen Erşahin, gümrük meselesini aşmak adına ABD'ye yönelen yatırımları değerlendirerek bunların dünyadaki yatırım pastasını büyüteceğini ve olumsuz olmadıklarını ifade etti.

Ticari savaşların öngörülebilirlik üzerinde negatif etki oluşturduğunu belirten Erşahin, ABD için yapılan yatırım vaatlerine sıcak bakmakla birlikte bunların da henüz net olmadığını dile getirdi. Erşahin, "Anons edilen yatırımlar kaç yıl içerisinde gerçekleşecek, kesin olmayabiliyor. Anons edilen rakamlar her zaman tutmayabiliyor." diye konuştu.

Erşahin, "Bizim arzumuz bu (yatırım) pastanın toplu toplu olarak büyümesi ki öyle olacağını umut ediyoruz. Yani bir yatırımcının A ülkesine yapacağı yatırımın artması, bu yatırımların karlılıklarının olması durumunda daha farklı alanlara da kaymasını, daha farklı ülkelere de yatırım yapmasını sağlayabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ben bu yatırım kararlarını açıkçası negatif görmüyorum, olumlu görüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

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