Üye Girişi
"Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar" programı için başvurular bugün sona eriyor - Son Dakika

"Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar" programı için başvurular bugün sona eriyor

11.02.2022 09:52
"Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar" programı için başvurular bugün sona eriyor

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" programı için başvurular bugün sona erecek.

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek " Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" programı için başvurular bugün sona erecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Mart'ta İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Ödül alacak adayların belirlenmesi için oluşturulacak jürinin başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri yürütecek. İş dünyası, medya, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerden oluşan jüride 13 isim yer alacak.

Program, "Akademi Ödülü", "İş Dünyası Ödülü", "Profesyonel Ödülü", "Girişimci Ödülü", "Enerjide Örnek Şirket Ödülü", "Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" kategorilerinden oluşacak.

YORUMLAR
500

Emine Erdoğan, Türkiye, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar' programı için başvurular bugün sona eriyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
09:10 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler oldu? Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacak?
09:04 Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti
08:52 2 gün hava ısınacak! Meteoroloji'den il il buzlanma, don ve çığ uyarısı
08:42 İsrailli iş adamına İstanbul'da suikastı MİT önledi! İran'ın tuzağı böyle bozuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:00:42. #1.13#
SON DAKİKA: "Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar" programı için başvurular bugün sona eriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement