"Türkiye'ye Enerji Verenler Kadınlar" programı için başvurular bugün sona eriyor

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek " Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" programı için başvurular bugün sona erecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Mart'ta İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Ödül alacak adayların belirlenmesi için oluşturulacak jürinin başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri yürütecek. İş dünyası, medya, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerden oluşan jüride 13 isim yer alacak.

Program, "Akademi Ödülü", "İş Dünyası Ödülü", "Profesyonel Ödülü", "Girişimci Ödülü", "Enerjide Örnek Şirket Ödülü", "Geleceğe İlham Veren Kadın Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" kategorilerinden oluşacak.