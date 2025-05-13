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Ekonomi

Türkiye'ye Yabancı Yatırım Artışı

Türkiye, 2024'ün ilk çeyreğinde 3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı.

13.05.2025 18:17
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Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, mart ayında Türkiye'ye 1 milyar dolar değerinde UDY girişi gerçekleşirken, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yılın ilk çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine kıyasla toplam UDY girişlerinde yüzde 89 artış kaydedilirken 1,8 milyar dolara ulaşan yatırım sermayesi girişlerindeki artış ise yüzde 40 düzeyinde gerçekleşti. 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise yaklaşık 278 milyar dolar oldu.

Martta gerçekleşen toplam UDY girişi 1 milyar dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 441 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti. Marttaki toplam UDY'nin 502 milyon doları borçlanma araçları, 149 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 66 milyon dolar değerinde aşağı yönlü etkisiyle marttaki toplam UDY girişi 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB tarafından bugün yayımlanan UDY rakamlarıyla 2024'te ülkenin aldığı toplam UDY yatırımı, 11,3 milyar dolardan 11,7 milyar dolara yükseldi. Böylelikle 2024'te ülkenin çektiği UDY değerinin bir önceki yıla göre gösterdiği artış oranı da yüzde 6'dan yüzde 10'a yukarı yönlü güncellendi.

En çok yatırım toptan ve perakende ticaret sektöründe gerçekleşti

Yılın ilk 3 ayında gerçekleşen 1,8 milyar dolar değerindeki yatırım sermayesi girişleri içerisinde, toptan ve perakende ticaret 863 milyon dolarlık yatırım girişiyle yüzde 48 pay alırken, onu yüzde 9 ile finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 8 ile bilgisayarların, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.

Mart verilerine göre, öne çıkan sektörlerin yatırım sermayesi girişleri içindeki payları sırasıyla yüzde 23 ile bilgisayarların elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 20 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 9 ile mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 9 ile finans ve sigorta faaliyetleri, yüzde 8 ile gıda içecek ve tütün ürünleri imalatı sektörleri oldu.

İlk çeyrekte "Diğer Asya Ülkeleri" yüzde 39'la en fazla yatırım gönderen kaynak bölge oldu

İlk çeyrekte "Diğer Asya Ülkeleri" yüzde 39'luk payla ülkeye en fazla yatırım gönderen kaynak bölge oldu. Aynı dönemde ülkeye gelen UDY'nin kaynak bölgeleri arasında 2005'ten 2024'e kadar gelen yatırımların yüzde 58'sinin de kaynağı olan "AB27" ülkeleri yüzde 31'lik oranla öne çıktı.

Amerika kıtası ise yüzde 10'luk payla üçüncü sırada yer aldı. "AB27 üyesi olmayan Avrupa Ülkeleri" yüzde 14'lük oranla 2005-2024 dönemindeki ikinci en büyük yatırımcı grubu olarak bahsi geçen dönemde ülkeye gelen yatırımların yüzde 10'unun menşei olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte UDY yatırım sermayesi girişlerinin kaynağı olan ilk beş ülke yüzde 34 ile Kazakistan, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 9 ile Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 9 ile Almanya ve yüzde 7 ile İsviçre şeklinde sıralandı.

Aylık verilere göre ise, Mart 2025'te Türkiye'ye gelen UDY içinde başlıca yatırım kaynağı olan ülkeler, yüzde 21 ile Almanya, yüzde 17 ile Fransa, yüzde 12 ile Hollanda, yüzde 10 ile Avusturya ve yüzde 7 ile Azerbaycan oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Yabancı Yatırım Artışı - Son Dakika

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