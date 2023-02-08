Deprem bölgesinde 14 liraya satılan ekmek tepki çekti, başkan fırına gidince durum anlaşıldı - Son Dakika
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Deprem bölgesinde 14 liraya satılan ekmek tepki çekti, başkan fırına gidince durum anlaşıldı

08.02.2023 16:14

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarın büyük olduğu Gaziantep'te bir fırında çekilen görüntüler tepki çekti. Kız çocuğunun, "Ekmek kaç para?" sorusuna, fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi. Duruma tepki gösterilmesinin ardından, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu fırına giderek "Ne oluyor burada?" dedi. Fırıncı ise talebe yetişemedikleri için ekmeğin gramajını artırdıklarını ve bu sebeple fiyatın da arttığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

"14 LİRAYA EKMEK Mİ OLUR YA"

Depremin ardından, Gaziantep'te bir ekmek fırınında çekilen görüntüler,tepki çekti. Onlarca insanın olduğu ekmek fırınına gelen bir kız çocuğu, "Ekmek kaç para?" diye sordu. Fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi. Aldığı yanıt karşısında vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "14 liraya ekmek mi olur ya" diye isyan etti.

GRAMAJ ARTTIĞI İÇİN FİYAT DA ARTMIŞ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu gelişmelerin ardından tepkilerin odağındaki fırına gitti. Fırıncıya "Neler oluyor burada?" diyen Tahmazoğlu'na, talebe yetişmekte zorluk çekildiği için gramajın artırıldığı ve fiyatın da buna bağlı olarak yükseldiği anlatıldı. Fırındaki vatandaşlara dönüp "Bu durum sizin için makul mü?" diyen Tahmazoğlu, gramajın kontrol edildiğini ve bir eksiklik olmadığını söyledi.

YORUMLAR (2)
  • Bekir Sıtkı: belediye başkanı teftişe gitti adamlar talep çok olduğu için ve talebi karşılamak adına iki ekmeği tek hamur haline getirip yani pratik bir çözüm üretmişler öyle satıyorlarmış ortada fırsatçılık yok yani orda bulunanlarında bir şikayeti yoktu olay tamamen algı yaratmak bende ilk izlediğimde fırıncı hakkında kötü düşünmüştüm şimdi çok üzüldüm ALLAH bizi afetsin Cevap Yaz 23 4 Yayından Kaldır
  • Mustafa Aksoy: Provokasyon ,fırın ücretsiz dağıtım da yapabilirmiş ama zam yok ortada çiğli ekmek çıkarmaya baslamıs Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Deprem bölgesinde 14 liraya satılan ekmek tepki çekti, başkan fırına gidince durum anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem bölgesinde 14 liraya satılan ekmek tepki çekti, başkan fırına gidince durum anlaşıldı - Son Dakika
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