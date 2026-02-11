Türkiye-Yunanistan Ticaret Hedefi 10 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-Yunanistan Ticaret Hedefi 10 Milyar Dolar

11.02.2026 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, 2025'te ikili ticaretin 6,7 milyar dolara ulaşacağını belirtti, hedef 10 milyar dolar.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yunanistan ile 2025'te ikili ticaret hacminin 6,7 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İkili ticaret hacmimizde yakaladığımız pozitif ivme ile liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yakalamak üzere çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bolat NSosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) Altıncı Toplantısı çerçevesinde, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dimas ile Avrupa ülkelerine ulaşım bakımından kritik konumda olan iki ülkenin bağlantısallığının artırılması konusunda yapılabilecekleri konuştuklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"İkili ticaret, yatırım ve turizm ilişkilerimize doğrudan etkisi olan bu alanda özellikle gümrük kapılarının modernizasyonu ve Dostluk Köprüsü Projesi ile ilgili gelişmeleri etraflıca ele aldık. Sayın Bakan ile ayrıca, kara yolu taşımacılığında geçiş belgesi sayılarının artırılması yönündeki taleplerimizi görüştük. Bu konuda her zaman yapıcı bir tutum sergileyen Yunanlı muhataplarımızın bu yaklaşımlarının gelecekte de devam edeceğini birlikte teyit ettik."

Bolat paylaşımında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki haftalık toplam 52 olan uçuş frekansı sayılarının artırılması, İzmir ile Selanik arasında Ro-Pax taşımacılığının yeniden başlatılması ve Sirkeci-Kuleliburgaz (Phytion) Demiryolu Hattı'nın yeniden aktif hale getirilmesi konularını konuştuklarını ifade etti.

Küresel ekonomik konjonktürü dikkate alarak, AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun önemini ve gereğini vurguladıklarını belirten Bolat, şunları aktardı:

"Balkanlar'daki en önemli ticaret ortaklarımız arasında yer alan komşu ülke Yunanistan ile 2025 yılında ikili ticaret hacmimiz 6,7 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmimizde yakaladığımız pozitif ivme ile liderlerimiz tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi dengeli ve sürdürülebilir bir biçimde yakalamak üzere çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Yunanistan, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Yunanistan Ticaret Hedefi 10 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:14
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 22:30:56. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Yunanistan Ticaret Hedefi 10 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.