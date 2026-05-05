Türkiye Yüzyılı Programı Yatırımlar İçin Vizyon Sunuyor

05.05.2026 21:04
ATO Başkanı Baran, Türkiye Yüzyılı Programı ile yatırımların teşvik edileceğini açıkladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam ederken Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" ile yatırımlar açısından güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, "Üretimi, ihracatı, istihdamı ve yatırımı teşvik eden, ülkemiz ekonomisini güçlendirecek olan her türlü programı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Baran, buradaki konuşmasında küresel ekonomideki belirsizlik ortamı devam ederken Türkiye'nin, "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" ile yatırımlar açısından güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimlerin enerji ve ticaret dengelerini derinden sarstığını, yaşanan gelişmelerin küresel enflasyon üzerinde de baskı oluşturduğunu kaydetti.

İran, İsrail ve ABD ekseninde yaşanan gerilimlerin küresel ölçekte etkiler doğurduğunu vurgulayan Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya petrol ve LNG ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler tedarik zincirlerinin kırılganlığını bir kez daha ortaya koydu. Hürmüz'deki fiili kısıtlamalar, denizcilik sektöründe benzeri görülmemiş bir tıkanıklığa yol açtı. Enerjiden gübre fiyatlarına, lojistikten sigorta maliyetlerine kadar tüm alanları etkileyen bu dar hat, küresel enflasyonda da yükselişe yol açıyor. Avrupa'dan Asya'ya kadar bütün ülkeler Hürmüz konusunda bir an önce anlaşmanın sağlanmasını bekliyor."

Baran, program kapsamında ihracatçılara yönelik vergi avantajlarının dikkat çekici olduğuna işaret ederek, yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik 'Tek Durak Büro' uygulamasının da önemli olduğunu bildirdi.

Düzenlemelerin, Türkiye'nin yatırımcı dostu bir ülke olma özelliğini güçlendireceğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Startup ekosistemine yönelik teşvikler, dijital şirket uygulamaları ve finansmana erişimi kolaylaştıran düzenlemeler, özellikle genç girişimcilerimizin önünü açacak ve ülkemizin yüksek katma değerli üretim hedeflerine katkı sağlayacaktır. Üretimi, ihracatı, istihdamı ve yatırımı teşvik eden, ülkemiz ekonomisini güçlendirecek her türlü programı destekliyoruz."

"KOBİ'lerin vergi yükü hafifletilmeli"

Baran, küresel belirsizlikler ve maliyet baskıları nedeniyle şirket karlılıklarının zayıfladığının altını çizdi.

Türkiye'de üretim ve istihdamda önemli bir rol üstlenen KOBİ'lerin vergi yükünü yüklenirken, yararlanabildikleri indirim ve istisnaların sınırlı olduğunu belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı oranlar hem mevzuata uyumda zorluk oluşturuyor, hem de vergi adaleti ve rekabet açısından sorunlara yol açıyor. İş dünyası olarak, düşük oranlı vergi politikalarının ekonomik faaliyetleri artırarak, vergi gelirlerinde de artış sağlayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'yla ülke içinde, üretim ve ticaret yapan işletmeler için vergi konusunda bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. Vergide adalet ve rekabet için 7 ayrı oranda uygulanan kurumlar vergisinin yüzde 15 olarak tek orana indirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Vergi oranlarında makul ve dengeli bir iyileştirme, işletmelerimizin öz kaynaklarını güçlendirecek, yatırım iştahını artıracak ve kayıtlı ekonomiyi teşvik edecektir. Böylelikle ekonomimizin bütünü, tedarik zincirinin tamamı desteklenmiş olacaktır."

Kaynak: AA

